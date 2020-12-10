Ельма Авейру опублікувала в мережі картинку, на якій Ліонель Мессі стоїть на колінах.

Сестра Кріштіану Роналду Ельма Авейру опублікувала скандальний пост після матчу 6-го туру Ліги чемпіонів "Барселона" - "Ювентус", в якому туринці здобули перемогу з рахунком 3:0.

У тій зустрічі Роналду оформив дубль, забивши обидва голи з пенальті. Мессі в тій грі завдав сім ударів по воротах, але не зумів відзначитися.

Авейру виклала у себе в Instagram картинку - на ній зображений Роналду, який святкує гол. При цьому перед португальцем на колінах стоїть Мессі, який розсерджено розводить руками.

"Мій король. Найкращий в історії. Гордість мого життя", - написала Авейру.

Сестра Роналду своїм постом розгнівала не тільки вболівальників Мессі, а й нейтральних фанатів.

"О так, Пеналду забив два пенальті", "Але у Мессі шість "Золотих м'ячів", а твого брата п'ять", "Якби я був братом Мессі, то ніколи не запостив би настільки неповажну картинку", "Мессі оселився в голові у членів сім'ї Роналду", "Кріштіану переміг у цьому матчі, але не можна нешанобливо ставиться до інших через це", "Ця сім'я вражає мене. Ви постійно говорите про повагу і робите ось це? Просто ла*но"", - коментують підписники.

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Варто відзначити, що сам Роналду після матчу проти "Барселони" говорив про повагу до Мессі:

"У мене завжди були теплі стосунки з Мессі. Протягом 12-14 років я ділив з ним призи, але ніколи не дивився на нього як на свого суперника. Я завжди добре ставився до нього, і, впевнений, він скаже те ж саме про мене. Але ми знаємо, що люди завжди шукають суперництво у футболі, щоб отримувати більше задоволення від його перегляду".

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Автор: Антон Дудар