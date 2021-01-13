Форвард "Олімпіка" Шахаб Захеді веде переговори з "Зорею".

Іранський нападник "Олімпіка" Шахаб Захеді переведений до дублюючого складу команди.

Про це повідомляє "ТаТоТаке" у Facebook.

Дане рішення керівництва "Олімпіка" пов'язане з тим, що Захеді, у якого влітку закінчиться контракт з донецьким клубом, нібито вже підписав попередню угоду з "Зорею". Таким чином, влітку він зможе приєднатися до луганського клубу.

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Захеді переведений в дубль "через відсутність мотивації на тренуваннях". Він не полетить на збори з командою.

"Зоря" намагається підписати іранця вже зараз і пропонує "Олімпіку" різні варіанти. Зокрема, луганський клуб запропонував обміняти Захеді на форварда Михайла Перовича, а також дивіденди від подальшого продажу іранця. Але "Олімпік" цю пропозицію відхилив. У донецькому клубі ще сподіваються продати гравця в Європу взимку.

Водночас гендиректор "Олімпіка" Олексій Антонов у коментарі Tribuna.com заявляв, що "Зоря" дійсно веде переговори з Захеді, проте форвард відправиться на збір з "Олімпіком".

Шахаб Захеді: найкращий бомбардир УПЛ 2020-2021

Захеді перейшов в "Олімпік" в серпні 2019 року. До цього він був гравцем іранських "Персеполіса" і "Машин Сазі", а також ісландського "Вестманнаейяра" і корейського "Сувон Самсунг Блюуінгс".

У поточному сезоні Захеді лідирує в гонці бомбардирів УПЛ після першого кола поряд з динамівцем Віктором Циганковим. На рахунку обох по 8 голів.

Захеді є головним активом "Олімпіка". Портал Transfermarkt оцінює його вартість в 500 тисяч євро.

За підсумками 2020 року Захеді потрапив до символічної збірної УПЛ.

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Автор: Антон Дудар