Стали відомі стартові склади донецького "Шахтаря" і гладбахської "Боруссії" на матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Боруссія М.
Склади команд:
"Шахтар": Трубін, Додо, Бондар, Хочолава, Корнієнко, Майкон, Маркос Антоніо, Тайсон, Соломон, Марлос, Тете
Запасні: Шевченко, Пятов, Кривцов, Степаненко, Жуніор Мораес, Коваленко, Алан Патрік, Матвієнко, Вакула, Сіпріано, Болбат, Судаков
"Боруссія" М: Соммер, Лайнер, Гінтер, Ельведі, Бенсебаїні, Крамер, Хофманн, Нойхаус, Штіндль, Тюрам, Плєа
Запасні: Зіппель, Грюн, Ланг, Херрманн, Вольф, Траоре, Вендт, Лазаро, Бенеш, Янчке, Емболо, Райц
Капітаном "Шахтаря" у цьому матчі буде Марлос.
Шахтар - Боруссія М: перед матчем
- Поєдинок "Шахтар" - "Боруссія" М пройде сьогодні, 3 листопада, на НСК "Олімпійський" в Києві. Початок - о 19.55: де дивитися матч на ТБ.
- Зустріч пройде без глядачів. МОЗ скасував своє початкове рішення через погіршення епідеміологічної ситуації в країні.
- "Шахтар" і гладбахська "Боруссія" раніше один проти одного не грали.
- Після двох турів "Шахтар" очолює групу В, маючи в активі 4 очки. У "Боруссії" - 2 очки і друге місце.
- У стартових турах "Шахтар" сенсаційно обіграв "Реал" (3:2) і зіграв внічию з "Інтером" (0:0). "Боруссія" завершила матчі проти міланців і мадридців з однаковим рахунком - 2:2.
- Відомо, хто судитиме матч "Шахтар" - "Боруссія" Менхенгладбах.
- Екс-футболіст "Шахтаря" перед матчем назвав сильні сторони "Боруссії".
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