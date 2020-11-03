Анатолій Трубін знову захищатиме ворота Шахтаря / фото ФК Шахтар

Стали відомі стартові склади донецького "Шахтаря" і гладбахської "Боруссії" на матч 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Шахтар - Боруссія М.

Склади команд:

"Шахтар": Трубін, Додо, Бондар, Хочолава, Корнієнко, Майкон, Маркос Антоніо, Тайсон, Соломон, Марлос, Тете

Запасні: Шевченко, Пятов, Кривцов, Степаненко, Жуніор Мораес, Коваленко, Алан Патрік, Матвієнко, Вакула, Сіпріано, Болбат, Судаков

"Боруссія" М: Соммер, Лайнер, Гінтер, Ельведі, Бенсебаїні, Крамер, Хофманн, Нойхаус, Штіндль, Тюрам, Плєа

Запасні: Зіппель, Грюн, Ланг, Херрманн, Вольф, Траоре, Вендт, Лазаро, Бенеш, Янчке, Емболо, Райц

Капітаном "Шахтаря" у цьому матчі буде Марлос.

Шахтар - Боруссія М: перед матчем

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар