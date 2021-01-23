"Гірники" провели ще один контрольний поєдинок.

Донецький "Шахтар" у своєму другому матчі на зборі в Туреччині зустрічався з лідером чемпіонату Болгарії "Лудогорцем".

Зустріч завершилася внічию - 2:2.

Команда Луїша Каштру вела з різницею в два м'ячі після голів Манора Соломона і Євгена Коноплянки, проте не змогла втримати свою перевагу.

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"Шахтар" - "Лудогорець" - 2:2

Голи: Соломон, 4, Коноплянка, 55 - Ікоко, 58, Коулі, 60

"Шахтар" (перший тайм): Пятов, Додо, Вітао, Хочолава, Матвієнко, Степаненко, Алан Патрік, Тете, Коваленко, Соломон, Дентіньо

"Шахтар" (другий тайм): Гриценко, Болбат, Бондар, Кривцов, Сіпріано, Майкон, Маркос Антоніо, Марлос, Коноплянка (Мудрик, 70), Фернандо, Мораес

Підготовка "Шахтаря" до другої частини сезону: що потрібно знати

"Шахтар" 17 січня вирушив на перший зимовий збір до Туреччини. У команди заплановано чотири спаринги.

У першому матчі "Шахтар" не зумів обіграти польський клуб.

Наступний контрольний матч "Шахтар" проведе 25 січня проти "Марібора", а 26 січня "гірники" зіграють з "Сілексом".

Відновити сезон "Шахтарю" належить 13 лютого матчем УПЛ. А 18 лютого "гірники" проведуть першу зустріч з "Маккабі" в плей-офф Ліги Європи.

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Автор: Антон Дудар