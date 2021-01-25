"Шахтар" повинен був зустрітися з "Марібором", але матч не відбудеться через коронавірус

25 січня донецький "Шахтар" на зборі в Туреччині повинен був провести контрольний матч проти словенського "Марібора", але поєдинок скасували.

Як повідомив офіційний сайт "Шахтаря", у складі "Марібора" було виявлено кілька гравців з коронавірусом.

Читайте такожДинамо не змогло обіграти збірну Йорданії в останньому матчі зборів (відео)

"У складі "Марібора" кілька хворих. Бажання скасувати гру виходило від обох сторін. Рішення прийнято в цілях безпеки, і воно правильне. У міжсезоння ніхто не буде ризикувати. Під час зборів ми здаємо тести на коронавірус через три дні на четвертий", - розповів начальник медичної служби "Шахтаря" Артур Глущенко.

У зв'язку зі скасуванням гри тренерський штаб "гірників" скорегував програму підготовки на день і запланував два тренування.

Підготовка "Шахтаря" до другої частини сезону: що потрібно знати

"Шахтар" 17 січня вирушив на перший зимовий збір до Туреччини.

У першому контрольному матчі "Шахтар" не зумів обіграти польський клуб, а потім упустив перемогу в поєдинку з болгарською командою.

Наступний контрольний матч "Шахтар" 26 січня - "гірники" зіграють з "Сілексом".

Відновити сезон "Шахтарю" належить 13 лютого матчем УПЛ. А 18 лютого "гірники" проведуть першу зустріч з "Маккабі" в плей-офф Ліги Європи.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар