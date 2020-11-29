"Шахтар" і "Реал" зустрінуться на "Олімпійському" в Києві.

Чемпіон України "Шахтар" 1 грудня прийматиме чемпіона Іспанії "Реал" у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Реал - Шахтар.

Букмекери вважають "Шахтар" аутсайдером цього матчу.

На перемогу "гірників" дається коефіцієнт 7,60, на нічийний результат - 5,60, а на перемогу "Реала" - 1,35.

На те, що "Шахтар" не програє (переможе або зіграє внічию), букмекери виставили коефіцієнт 3,20, а на те, що "Реал" набере очки в Києві - 1,09.

Шахтар - Реал: перед матчем

Матч 5-го туру Ліги чемпіонів "Шахтар" - "Реал" пройде 1 грудня на "Олімпійському" в Києві.

Зустріч команд у першому колі пройшла на "Бернабеу" і завершилася сенсаційною перемогою "Шахтаря" з рахунком 3:2.

Після 4-х турів "Реал" набрав 7 очок і займає друге місце в групі В. У "Шахтаря" - 4 очки і третя позиція. Нічия в цьому матчі виведе "вершкових" в плей-офф.

"Шахтар" перед зустріччю з "Реалом" в УПЛ вирвав перемогу у "Дніпра-1", а мадридці у своєму чемпіонаті програли "Алавесу".

Судити матч буде добре знайомий "Шахтарю" та іншим українським командам арбітр.

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Автор: Антон Дудар