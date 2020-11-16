Тренер розраховує на позитивний сценарій.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував ситуацію з можливим скасуванням матчу проти Швейцарії в рамках шостого туру групового етапу Ліги націй.

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Фахівця цитує zbirna.com.

"Ми довикликали гравців з молодіжної команди. Ми знали, що вони проходять збір і здають тести. Ми хоча б знали, що вони не інфіковані. Хлопці чисті.

Що стосується настрою в команді, то ми прекрасно розуміємо нинішню ситуацію. Якщо гра відбудеться, то хлопці до неї готові. Настрій у гравців нормальний. Ніякої паніки немає, ми дотримуємося всіх норм, робимо те, що нам говорять. Ми повинні поважати правила, Слухати організаторів.

Ми ще чекаємо на результати повторних тестів, зроблених сьогодні. Якщо у нас буде достатня кількість футболістів, щоб вийти на поле, то ми будемо грати. Побачимо, які результати тестів, які гравці в строю, і тоді вже будемо визначатися зі складом", - сказав Шевченко.

Тренер додав, що обидві команди заслуговують залишитися в еліті турніру:

"Я вважаю, що Швейцарія, як і Україна, заслужила право залишитися у вищому дивізіоні Ліги націй. Обидві наші команди дуже хорошої якості. Я знаю, що ми граємо проти хорошого суперника. Постараємося виставити максимально бойовий склад".

Швейцарія - Україна: перед матчем

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Автор: Данило Слесь