Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував ситуацію з можливим скасуванням матчу проти Швейцарії в рамках шостого туру групового етапу Ліги націй.
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Фахівця цитує zbirna.com.
"Ми довикликали гравців з молодіжної команди. Ми знали, що вони проходять збір і здають тести. Ми хоча б знали, що вони не інфіковані. Хлопці чисті.
Що стосується настрою в команді, то ми прекрасно розуміємо нинішню ситуацію. Якщо гра відбудеться, то хлопці до неї готові. Настрій у гравців нормальний. Ніякої паніки немає, ми дотримуємося всіх норм, робимо те, що нам говорять. Ми повинні поважати правила, Слухати організаторів.
Ми ще чекаємо на результати повторних тестів, зроблених сьогодні. Якщо у нас буде достатня кількість футболістів, щоб вийти на поле, то ми будемо грати. Побачимо, які результати тестів, які гравці в строю, і тоді вже будемо визначатися зі складом", - сказав Шевченко.
Тренер додав, що обидві команди заслуговують залишитися в еліті турніру:
"Я вважаю, що Швейцарія, як і Україна, заслужила право залишитися у вищому дивізіоні Ліги націй. Обидві наші команди дуже хорошої якості. Я знаю, що ми граємо проти хорошого суперника. Постараємося виставити максимально бойовий склад".
Швейцарія - Україна: перед матчем
- Матч Швейцарія - Україна має відбутися в Люцерні 17 листопада. Початок - о 21.45. Де дивитися матч по ТБ.
- Перед матчем стало відомо, що у трьох футболістів збірної України підтвердився коронавірус. Перед грою українські футболісти ще раз пройдуть тестування, після чого вирішиться доля поєдинку.
- За підсумками п'яти турів збірна України залишається на третьому місці в групі D, набравши 6 очок.
Нічия або перемога в заключному турі проти швейцарців дозволить команді Шевченка зберегти місце в еліті турніру. Поразка з різницею в два м'ячі або з більшим рахунком відправить українців в Лігу B. Навіть математичних шансів на вихід у плей-офф у збірної України вже немає.
- У першому турі групового етапу Україна приймала Швейцарію і здобула перемогу з рахунком 2:1.
- У п'ятому турі Україна поступилася Німеччині, а швейцарці зіграли внічию з Іспанією.
- Перед матчем зі Швейцарією тренерський штаб збірної України викликав трьох дебютантів.
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