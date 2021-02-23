На думку телеведучого, системність УЄФА занадто жорстока.

Директор телеканалів "Футбол 1, 2, 3" Олександр Денисов поділився прогнозом на те, чим завершиться розгляд позову УАФ, яка оскаржує в Спортивному арбітражному суді технічну поразку в матчі Ліги націй від Швейцарії.

Це стало відомо з телепередачі "Великий футбол".

"Все йде до того, що, вибачте, нас, швидше за все, просто нагнуть. Ось така ситуація", - песимістично налаштований Денисов.

"Якщо торкнутися залаштунків, то ситуація дуже складна. Інституція та системність УЄФА не допускає того, щоб програвати подібні суди, тим більше Україні. Коли був розгляд справи, з боку України були присутні 7 осіб, це офіційна делегація, яка працювала онлайн, юристи й адвокати. Від Швейцарії взагалі був лише один чоловік. Тобто, така комфортна впевненість. Неначе зайшов з ведмедем в особі УЄФА і за спиною такий: дай йому, вломи йому. Умовно кажучи", - заявив Денисов.

"Смішного мало, тому що всі спроби нашої асоціації запропонувати зіграти в футбол, адресовані асоціації футболу європейського, наштовхувалися на те, що ви винні, гри не буде. І не працювали будь-які приклади, там з футзалу, коли не прилетіла збірна Данії, і не зарахували данцям технічну поразку, а перенесли гру на квітень. Значить, мовляв, ні, це футзал, наводимо приклад - турнір клубний - ні, це клубний турнір", - пояснює в деталях журналіст.

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Автор: Будрін Артем