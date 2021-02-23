Директор телеканалів "Футбол 1, 2, 3" Олександр Денисов поділився прогнозом на те, чим завершиться розгляд позову УАФ, яка оскаржує в Спортивному арбітражному суді технічну поразку в матчі Ліги націй від Швейцарії.
Це стало відомо з телепередачі "Великий футбол".
"Все йде до того, що, вибачте, нас, швидше за все, просто нагнуть. Ось така ситуація", - песимістично налаштований Денисов.
"Якщо торкнутися залаштунків, то ситуація дуже складна. Інституція та системність УЄФА не допускає того, щоб програвати подібні суди, тим більше Україні. Коли був розгляд справи, з боку України були присутні 7 осіб, це офіційна делегація, яка працювала онлайн, юристи й адвокати. Від Швейцарії взагалі був лише один чоловік. Тобто, така комфортна впевненість. Неначе зайшов з ведмедем в особі УЄФА і за спиною такий: дай йому, вломи йому. Умовно кажучи", - заявив Денисов.
"Смішного мало, тому що всі спроби нашої асоціації запропонувати зіграти в футбол, адресовані асоціації футболу європейського, наштовхувалися на те, що ви винні, гри не буде. І не працювали будь-які приклади, там з футзалу, коли не прилетіла збірна Данії, і не зарахували данцям технічну поразку, а перенесли гру на квітень. Значить, мовляв, ні, це футзал, наводимо приклад - турнір клубний - ні, це клубний турнір", - пояснює в деталях журналіст.
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Технічна поразка збірної України: хронологія подій
- Через декілька випадків коронавірусу у збірній України перед грою зі Швейцарією головний лікар Люцерна прийняв рішення відправити збірну України на карантин у повному складі. УЄФА намагався домовитися зі швейцарською стороною про проведення поєдинку, але зробити це не вдалося. Привезти на гру іншу команду українська збірна не змогла.
- У підсумку матч Швейцарія - Україна був офіційно скасований.
- 18 листопада в УАФ заявили, що не бачать провини збірної України у скасуванні матчу. Водночас у Швейцарії чекали рішення УЄФА на свою користь.
- У збірній України заявили, що до делегації команди у Швейцарії ставилися "як до прокажених".
- 25 листопада УЄФА присудив технічну поразку збірній України.
- Матч Швейцарія - Україна був вирішальним для команд у боротьбі за збереження прописки в Лізі А, оскільки в України було в активі 6 очок, а у Швейцарії - 3. Тепер швейцарці вийшли на третє місце, а збірна України покинула елітний дивізіон турніру.
- Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував рішення УЄФА.
- Стала відома причина, через яку технічну поразку за матч присудили збірній України.
- 9 грудня стало відомо, що УАФ подала апеляцію в Лозанну.
- У Лозанні розглянули апеляцію УАФ у справі про технічну поразку для збірної України.
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