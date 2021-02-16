16 лютого в Спортивному арбітражному суді Лозанни відбувся розгляд апеляції Української Асоціації футболу у справі про технічну поразку для збірної України за матч зі Швейцарією.
Про це повідомив офіційний сайт УАФ.
УАФ в суді представляли президент організації Андрій Павелко, генеральний секретар Юрій Запісоцький, представники Асоціації правників України, а також юристи зі спортивних юридичних компаній з Іспанії та Швейцарії.
Вони надали "численні докази" для необхідності переглянути рішення УЄФА щодо матчу. Також свої позиції аргументували представники швейцарської сторони та УЄФА.
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"Засідання тривало більше п'яти годин. На мій погляд, наша юридична команда спрацювала професійно. А рішення у справі буде належним чином оголошено спортивним арбітражним судом Лозанни відповідно до чинних процедурних правил", - прокоментував Запісоцький.
Журналіст Ігор Циганик в рамках програми "Циганик LIVE" повідомив, що остаточне рішення CAS озвучить приблизно через три тижні.
Технічна поразка збірної України: головне
- Через декілька випадків коронавірусу у збірній України перед грою зі Швейцарією головний лікар Люцерна прийняв рішення відправити збірну України на карантин у повному складі. УЄФА намагався домовитися зі швейцарською стороною про проведення поєдинку, але зробити це не вдалося. Привезти на гру іншу команду українська збірна не змогла.
- У підсумку матч Швейцарія - Україна був офіційно скасований.
- 18 листопада в УАФ заявили, що не бачать провини збірної України у скасуванні матчу. Водночас у Швейцарії чекали рішення УЄФА на свою користь.
- У збірній України заявили, що до делегації команди в Швейцарії ставилися "як до прокажених".
- 25 листопада УЄФА присудив технічну поразку збірній України.
- Матч Швейцарія - Україна був вирішальним для команд у боротьбі за збереження прописки в Лізі А, так як в України було в активі 6 очок, а у Швейцарії - 3. Тепер швейцарці вийшли на третє місце, а збірна України покинула елітний дивізіон турніру.
- Президент УАФ Андрій Павелко прокоментував рішення УЄФА.
- Стала відома причина, через яку технічну поразку за матч присудили збірній України.
- 9 грудня стало відомо, що УАФ подала апеляцію в Лозанну.
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