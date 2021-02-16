Очікується, що своє рішення Спортивний арбітражний суд озвучить приблизно через три тижні.

16 лютого в Спортивному арбітражному суді Лозанни відбувся розгляд апеляції Української Асоціації футболу у справі про технічну поразку для збірної України за матч зі Швейцарією.

Про це повідомив офіційний сайт УАФ.

УАФ в суді представляли президент організації Андрій Павелко, генеральний секретар Юрій Запісоцький, представники Асоціації правників України, а також юристи зі спортивних юридичних компаній з Іспанії та Швейцарії.

Вони надали "численні докази" для необхідності переглянути рішення УЄФА щодо матчу. Також свої позиції аргументували представники швейцарської сторони та УЄФА.

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"Засідання тривало більше п'яти годин. На мій погляд, наша юридична команда спрацювала професійно. А рішення у справі буде належним чином оголошено спортивним арбітражним судом Лозанни відповідно до чинних процедурних правил", - прокоментував Запісоцький.

Журналіст Ігор Циганик в рамках програми "Циганик LIVE" повідомив, що остаточне рішення CAS озвучить приблизно через три тижні.

Технічна поразка збірної України: головне

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Автор: Антон Дудар