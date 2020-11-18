Глава Швейцарського футбольного союзу заявив, що Україна може отримати технічну поразку.

Глава швейцарського футбольного союзу Домінік Блан заявив, що провести матч Ліги націй проти України в 2021 році не представляється можливим.

За його словами, після скасування матчу є тільки два варіанти:

"Є варіанти, що Швейцарія отримає технічну перемогу. Або ж шляхом жеребкування вирішать результат матчу - перемога Швейцарії, нічия або перемога України. Рішення прийматиме дисциплінарний комітет УЄФА. При розгляді першого варіанту, будуть враховувати, чи виконала українська сторона всі вимоги. Не мені про це судити. Другий варіант, якщо винних не буде - жеребкування. Тут у нас лише один шанс з трьох, щоб залишитися в дивізіоні А", - цитує Блана tdg.ch.

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За його словами, в 2021 році не буде вікон для того, щоб зіграти цей матч:

"Ми завжди хотіли зіграти цей матч, щоб все було справедливо. Але, на жаль, це неможливо. Календар на 2021 рік вже заповнений матчами відбору на ЧС-2022 і зустрічами Євро-2021. Вікна на міжнародні матчі заповнені".

"Наша позиція завжди була чіткою: ми хотіли провести цю зустріч. Розуміємо труднощі, з якими зіткнулася збірна України. Ми були готові піти назустріч і дати їм довикликати нових футболістів 18 листопада, але, мабуть, це не було можливим для них", - додав Блан.

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Автор: Антон Дудар