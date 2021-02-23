Рефері стверджують, що тренер поводив себе грубо та нечемно.

Четвертий арбітр матчу 15-го туру УПЛ "Львів" - "Колос" Микола Кривоносов готує позов до суду після конфлікту з головним тренером львів'ян Віталієм Шумським.

Нагадаємо, що головний суддя показав тренеру жовту картку за вимогу говорити українською. Після закінчення поєдинку наставник "Львова" заявив, що головний арбітр Віктор Копієвський покарав його за вказівку на адресу четвертого судді Кривоносова з вимогою говорити державною мовою.

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Рефері матчу вже написали пояснення епізоду в комітет арбітрів. Ці документи тепер йдуть в КДК УАФ.

Про це повідомляє "Бомбардир".

За версією арбітрів, попередження Шумський отримав за системні зауваження в грубій формі арбітрам та публічні претензії впродовж гри. Тепер Кривоносов збирається подавати позов до суду за наклеп з боку Шумського.

"Львів" - "Колос": підсумки матчу

"Колос" здобув перемогу в матчі з рахунком 2:0 завдяки дублю вихованця "Динамо" Павла Оріховського.

"Колос" набрав 22 очки та займає шосте місце в таблиці УПЛ, а у "Львова" - 12 очок і десята позиція.

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Автор: Будрін Артем