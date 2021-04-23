Президент "Ювентуса" Андреа Аньєллі обдурив президента УЄФА Александера Чеферіна перед оголошенням про створення Суперліги.
Про це повідомляє Football Italia з посиланням на The New York Times.
Джерело зазначає, що Аньєллі і "Ювентус" запевняли УЄФА в прихильності реформі Ліги чемпіонів, затвердження якої було заплановано на 19 квітня.
Коли Чеферін дізнався про те, що незабаром може бути оголошено про створення Суперліги, він відправився з Любляни в штаб-квартиру УЄФА в Ньоні. Словенський функціонер намагався додзвонитися до Аньєллі, але той не брав трубку.
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Тоді Чеферін, який є хрещеним батьком однієї з дочок Аньєллі, зв'язався з дружиною президента "Ювентуса" і попросив її поговорити з чоловіком, щоб той передзвонив.
Аньєллі передзвонив і продовжив запевняти Чеферіна, що все в порядку. Однак словенець "запропонував випустити спільну заяву, яка поставить крапку". Президент "Ювентуса" погодився.
Чеферін, ще перебуваючи в дорозі, склав заяву і відправив її Аньєллі. Італієць у відповідь заявив, що йому потрібен час на внесення правок. Минуло кілька годин, Чеферін і Аньєллі обмінялися дзвінками, і італієць заявив, що йому потрібно ще півгодини. Після цього він вимкнув телефон.
Незабаром було оголошено про створення Суперліги, а Аньєллі став її віце-президентом.
Суперліга: провал проекту
- 19 квітня 12 топ-клубів Європи оголосили про створення Суперліги Європи. Це англійські "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Арсенал", "Челсі" і "Тоттенхем", іспанські "Реал", "Барселона" і "Атлетіко", а також італійські "Ювентус", "Мілан" та "Інтер". У той же час "Баварія", "Боруссія" Д і ПСЖ відмовилися від участі.
- Було заявлено, що турнір розпочнеться в серпні і в ньому зіграють 20 клубів (15 клубів-засновників і 5 клубів, відібраних за підсумками виступів у сезоні). У форматі турніру передбачалися груповий етап і матчі навиліт. Кожен учасник Суперліги повинен був отримати 350 мільйонів євро.
- Головою Суперліги був обраний президент "Реала" Флорентіно Перес.
- УЄФА відразу пригрозив клубам і гравцям дискваліфікаціями. ФІФА заявила, що "не схвалює" створення Суперліги. Потім УЄФА заявив, що не дозволить футболістам з Суперліги грати за збірні, а Александер Чеферін підкреслив, що "ідея Суперліги - це плювок в обличчя всім любителям футболу".
- Створення Суперліги викликало масові протести серед футбольних уболівальників - як в мережі, так і біля стадіонів. Також створення турніру засудили багато футболістів і футбольні клуби.
- У підсумку до ранку 21 квітня все англійські клуби оголосили про те, що виходять з Суперліги, а організатори заявили, що проект поставлений на паузу.
- Згодом мадридський "Атлетіко", а також італійські "Інтер" та "Мілан" вирішили евакуюватися з Суперліги.
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