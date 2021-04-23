Президент УЄФА Александер Чеферін і президент "Ювентуса" Андреа Аньєллі готували спільну заяву.

Президент "Ювентуса" Андреа Аньєллі обдурив президента УЄФА Александера Чеферіна перед оголошенням про створення Суперліги.

Про це повідомляє Football Italia з посиланням на The New York Times.

Джерело зазначає, що Аньєллі і "Ювентус" запевняли УЄФА в прихильності реформі Ліги чемпіонів, затвердження якої було заплановано на 19 квітня.

Коли Чеферін дізнався про те, що незабаром може бути оголошено про створення Суперліги, він відправився з Любляни в штаб-квартиру УЄФА в Ньоні. Словенський функціонер намагався додзвонитися до Аньєллі, але той не брав трубку.

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Тоді Чеферін, який є хрещеним батьком однієї з дочок Аньєллі, зв'язався з дружиною президента "Ювентуса" і попросив її поговорити з чоловіком, щоб той передзвонив.

Аньєллі передзвонив і продовжив запевняти Чеферіна, що все в порядку. Однак словенець "запропонував випустити спільну заяву, яка поставить крапку". Президент "Ювентуса" погодився.

Чеферін, ще перебуваючи в дорозі, склав заяву і відправив її Аньєллі. Італієць у відповідь заявив, що йому потрібен час на внесення правок. Минуло кілька годин, Чеферін і Аньєллі обмінялися дзвінками, і італієць заявив, що йому потрібно ще півгодини. Після цього він вимкнув телефон.

Незабаром було оголошено про створення Суперліги, а Аньєллі став її віце-президентом.

Суперліга: провал проекту

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Автор: Антон Дудар