Наставник збірної України підкреслив, що надасть можливість себе проявити багатьом виконавцям.

Коуч збірної України з футболу Андрій Шевченко поспілкувався з мас-медіа напередодні товариського матчу проти команди Бахрейну.

Слова фахівця наводить офіційний сайт УАФ.

"Ми проводимо свій перший збір, який добігає кінця. Завтра граємо з Бахрейном, і у мене прохання до харків'ян: приходьте, будь ласка, і підтримайте. Буде допуск 50% вболівальників. Це дуже важливо, це підготовка до Євро. І хочеться бачити підтримку, яку ми зазвичай тут бачимо", - розпочав таким закликом легендарний в минулому футболіст.

"У нас є втрати. На жаль, Віталій Буяльський отримав серйозну травму. Сподіваюся, він швидко відновиться, але до Євро він не готується. Ще у Віктора Корнієнка ангіна, тому він покинув збірну. Подивимося, що буде перед другим збором. Скоро потрібно визначатися з заявкою з 26 гравців", - додав наставник "синьо-жовтих".

Шевченко задоволений умовами у Харкові:

"Цей збір ми спланували так, щоб команда отримала навантаження. Потрібно збалансувати стан футболістів. Після тестів ми визначили програму підготовки. У різних гравців була своя програма, а також загальні тактичні тренування. Я вважаю, що збір пройшов добре. І завтра важливий контрольний матч. Я дуже радий повернутися в Харків, тут ідеальні умови. Ми знаходимося в прекрасному місці - готель, природа, тренувальні поля і все що потрібно. Умови ідеально нам підходять".

Також 44-річний тренер хоче в контрольному матчі дати шанс багатьом виконавцям:

"У Бахрейна тренер - португалець (Еліу Соуза - прим.ред.). Він працював і з клубами, і зі збірними вище рівня. У нас мало інформації про суперника, але ця гра - це більше підготовка. У нас був напружений період, багато тренувань. У матчі буде 6 замін, і я розраховую, що дам багатьом зіграти. Буде цікаво подивитися. На перший матч підготовки шукали саме такого суперника".

В кінці Шевченко озвучив мету на майбутній турнір:

"Відбір ЧС і Євро - два різних турніри. І важливо, щоб команда викинула зараз з голови минулі результати. Звичайно, ми внесемо корективи. Були недоліки яскраві, і це - реалізація моментів. Але ми провели три хороших матчі, всупереч результату. Якби реалізували моменти, то був би хороший результат. Були допущені помилки конкретно в реалізації. Відбір ЧС прибираємо в сторону. Зараз головне завдання - Євро. Наше завдання - вийти з групи. Це буде хороший результат для нас".

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Збірна України: що потрібно знати про підготовку до Євро-2020

Перед чемпіонатом Європи збірна України проведе спаринги проти збірних Бахрейну (23 травня), Північної Ірландії (3 червня) і Кіпру (7 червня).

На Євро-2020 збірній України не зможе допомогти форвард Жуніор Мораєс, який надовго вибув через травму. А також Віталій Буяльський, в якого діагностували тріщину в ступні.

У спарингу проти Бахрейну тренерський штаб не зможе розраховувати на українських легіонерів, які ще завершують сезони в європейських чемпіонатах (Роман Яремчук, Руслан Малиновський, Андрій Лунін, Олександр Зінченко, Едуард Соболь, Богдан Михайличенко, Андрій Ярмоленко). Ця група гравців приєднається до команди пізніше.

В таборі "жовто-синіх" панує чудова атмосфера, колектив Андрія Шевченка в Харкові у доброму гуморі продовжує підготовку до Євро-2020.

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Автор: Артем Будрін