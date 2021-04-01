Незважаючи на прикрий результат, команда Андрія Шевченка добре помучила суперника.

У третьому турі відбору на ЧС-2022 Україна приймала вдома Казахстан. Зустріч завершилася нічиєю - 1:1.

Однак, "жовто-блакитні" оновили два своїх рекорди. За всю каденцію Андрія Шевченка саме в цьому матчі гравці нанесли рекорду кількість ударів по воротах суперника, а також набрали найбільше за очікуваними голами (модель xG).

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Про це повідомляє Трибуна, посилаючись на аналітичну компанію Wyscout.

Новий рекорд за очікуваними голами - 4,16. Попередній був всього 2,87 і трапилося це теж у відборі на чемпіонат світу. Це був відбірковий цикл до ЧС-2018, а суперником була Туреччина. В Харкові команда Андрія Шевченка тоді змогла перемогти 2:0.

Після матчу з Казахстаном тепер українці мають новий найвищий результат за ударами - 26. Раніше при Шевченкові найбільше "козаки" пробивали 25 разів. Це було в рамках Ліги націй у 2018 році в переможному матчі проти Чехії (1:0).

Україна - Казахстан: підсумки матчу

Збірна України вперше в п'яти зустрічах не змогла обіграти Казахстан.

Після трьох турів кваліфікації Україна набрала 3 очки, втретє поспіль зігравши внічию 1:1. У групі D у Франції 7 очок в трьох іграх, у Фінляндії - 3 (2 гри), у Боснії і Герцеговини і Казахстану - по 1 очку в двох іграх.

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored визнаний Олександр Зінченко (оцінка - 8,2).

Роман Яремчук забив 7-й гол за збірну України у 22 матчах.

Анатолій Трубін у 19 років і 242 дні він став наймолодшим воротарем-дебютантом української збірної в офіційних матчах (у товариських рекорд у Андрія Луніна - 19 років і 40 днів).

Свій наступний матч у кваліфікації збірна України проведе 1 вересня - в гостях проти Казахстану.

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Автор: Будрін Артем