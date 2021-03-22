Найкращим за підсумками туру визнаний представник ПФК "Львів".

Українська Прем'єр-ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради ліги, назвала ім'я найкращого гравця 19-го туру.

Про це повідомляється на офіційному сайті УПЛ.

Читайте такожУПЛ: Шахтар примудрився програти останній команді чемпіонату (відео)

Ним визнано півзахисника "Львова" Шину, який у матчі проти "Шахтаря" (3:2) приніс перемогу своїй команді голом з пенальті, а також віддав результативний пас.

За підсумками голосування експертів Шина випередив форварда "Ворскли" Руслана Степанюка і гравця "Дніпра-1" Маріо Чуже.

Українська Прем'єр-ліга: підсумки 19-го туру

Матчі 19-го туру УПЛ пройшли 19 і 20 березня: результати ігор, турнірна таблиця.

За підсумками туру "Динамо" збільшило відрив від "Шахтаря" в чемпіонській гонці до 7 очок.

У гонці бомбардирів УПЛ лідирує півзахисник "Динамо" Віктор Циганков, на рахунку якого 10 забитих м'ячів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар