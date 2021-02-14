У заключних матчах 14-го туру Української Прем'єр-ліги "Дніпро-1" приймав "Інгулець", а "Рух" грав з "Ворсклою".
"Дніпро-1" перервав серію з шести поспіль поразок, здобувши перемогу з рахунком 2:0.
Завдяки цій перемозі Дніпряни набрали 11 очок і зрівнялися з "Інгульцем". Команди займають 11-е і 12-е місця в таблиці УПЛ.
"Дніпро-1" - "Інгулець" - 2:0
Голи: Дуглас, 11, Довбик, 42
"Дніпро-1": Юрчук, Дубінчак, Логінов, Дуглас, Тейлор, Чуже (Цуріков, 90+1), Піхальонок (Батагов, 90+1), Ігнатенко, Назаренко (Гонсалвеш, 77), Когут (Ді Франко, 77), Довбик (Хобленко, 84)
"Інгулець": Кринський, Квасний, Ковальов, Павлов (Семенко, 46), Плохотнюк, Кучеренко, Шишка, Бартулович (Щедрий, 68), Запорожець (Білоцерківець, 87), Козак (Коваленко, 68), Січинава (Мкомола, 87)
Попередження: Когут, Назаренко, Гонсалвеш - Квасний, Плохотнюк
Вилучення: Плохотнюк, 89 (друга жовта картка)
Відео голів
"Рух" і "Ворскла" зіграли внічию - 1:1.
На гол господарів у першому таймі полтавці відповіли після перерви. Дебютний гол за "Ворсклу" забив орендований у "Динамо" Георгій Цитаїшвілі.
У "Руху" - 10 очок і 13-е місце в таблиці УПЛ, у "Ворскли" - 21 очко і п'ята позиція.
"Рух" - "Ворскла" - 1:1
Голи: Климчук, 17 - Цитаїшвілі, 52
"Рух": Бандура, Копина, Білий, Зець, Мисик, Карасюк, Климчук, Притула (Русин, 72), Федорчук, Бойчук, Кондраков (Кухаревич, 26)
"Ворскла": Резник, Пердута, Чеснаков, Яворський, Ндіайє, Кане, Пуцлін, Тілль, Цитаїшвілі (Сапай, 90), Кулач (Щербак, 62), Степанюк (Луїзао, 62)
Попередження: Зец, Білий - Ндіайе
Українська Прем'єр-ліга: 14-й тур
- Поєдинки 14-го туру чемпіонату України проходили 13 та 14 лютого.
- "Зоря" завдяки дублю Олександра Гладкого обіграла свого прямого конкурента "Десну".
- Артем Мілевський дебютував у складі "Миная", але дебют вийшов невдалим - його команда програла.
- "Динамо" обіграло "Олімпік", а Артем Бесєдін оформив дубль у першому матчі після повернення.
- "Шахтар" втратив очки, не зумівши обіграти "Колос".
- "Олександрія" здобула мінімальну перемогу у грі з "Маріуполем".
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