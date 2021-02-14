Дніпряни обіграли "Інгулець", а Георгій Цитаїшвілі забив перший гол за "Ворсклу".

У заключних матчах 14-го туру Української Прем'єр-ліги "Дніпро-1" приймав "Інгулець", а "Рух" грав з "Ворсклою".

"Дніпро-1" перервав серію з шести поспіль поразок, здобувши перемогу з рахунком 2:0.

Завдяки цій перемозі Дніпряни набрали 11 очок і зрівнялися з "Інгульцем". Команди займають 11-е і 12-е місця в таблиці УПЛ.

"Дніпро-1" - "Інгулець" - 2:0

Голи: Дуглас, 11, Довбик, 42

"Дніпро-1": Юрчук, Дубінчак, Логінов, Дуглас, Тейлор, Чуже (Цуріков, 90+1), Піхальонок (Батагов, 90+1), Ігнатенко, Назаренко (Гонсалвеш, 77), Когут (Ді Франко, 77), Довбик (Хобленко, 84)

"Інгулець": Кринський, Квасний, Ковальов, Павлов (Семенко, 46), Плохотнюк, Кучеренко, Шишка, Бартулович (Щедрий, 68), Запорожець (Білоцерківець, 87), Козак (Коваленко, 68), Січинава (Мкомола, 87)

Попередження: Когут, Назаренко, Гонсалвеш - Квасний, Плохотнюк

Вилучення: Плохотнюк, 89 (друга жовта картка)

Відео голів

"Рух" і "Ворскла" зіграли внічию - 1:1.

На гол господарів у першому таймі полтавці відповіли після перерви. Дебютний гол за "Ворсклу" забив орендований у "Динамо" Георгій Цитаїшвілі.

У "Руху" - 10 очок і 13-е місце в таблиці УПЛ, у "Ворскли" - 21 очко і п'ята позиція.

"Рух" - "Ворскла" - 1:1

Голи: Климчук, 17 - Цитаїшвілі, 52

"Рух": Бандура, Копина, Білий, Зець, Мисик, Карасюк, Климчук, Притула (Русин, 72), Федорчук, Бойчук, Кондраков (Кухаревич, 26)

"Ворскла": Резник, Пердута, Чеснаков, Яворський, Ндіайє, Кане, Пуцлін, Тілль, Цитаїшвілі (Сапай, 90), Кулач (Щербак, 62), Степанюк (Луїзао, 62)

Попередження: Зец, Білий - Ндіайе

Українська Прем'єр-ліга: 14-й тур

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Автор: Антон Дудар