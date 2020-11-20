Азовці гостювали у "Руха" в стартовому матчі туру.

У першому матчі 10-го туру Української Прем'єр-ліги у Львові "Рух" приймав "Маріуполь".

Команди не змогли визначити переможця - 0:0.

Головними героями матчу стали воротарі Бандура і Кудрик. Обидва по кілька разів рятували свої команди.

Варто відзначити, що у "Маріуполя" були серйозні труднощі перед грою через коронавірус. Поєдинок пропускали сім футболістів і головний тренер Остап Маркевич.

"Маріуполь" набрав 13 очок і йде восьмим. На рахунку "Руха" 5 пунктів - команда займає передостаннє місце в турнірній таблиці.

"Рух" - "Маріуполь" - 0:0

"Рух": Бандура, Гагун, Білий, Парамонов, Мисик, Мартинюк, Федорчук, Русин, Клімчук (Притула, 87), Бойчук, Кондраков (Кухаревич, 87)

"Маріуполь": Кудрик, Велєв, Чоботенко, Муравський, Стасюк, Кулієв (Петерман, 46), Танковський (Доброхотов, 74), Мішньов, Бондаренко, Горбунов (Байдал, 89), Очеретько (Кожевніков, 78)

Попередження: Мартинюк

Українська Прем'єр-ліга: 10-й тур

Поєдинки 10-го туру УПЛ проходять з 20 по 22 листопада: де дивитися матчі по ТБ.

Після дев'яти турів лідером таблиці залишається "Динамо", яке набрало 20 очок. Далі розташовуються "Шахтар" (19) і "Ворскла" (16).

В "Олімпіку" стався спалах коронавірусу, у зв'язку з чим матч донеччан проти луганської "Зорі" не відбудеться.

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Автор: Данило Слесь