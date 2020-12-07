Артем Громов оформив дубль / фото ФК Зоря
Нападник "Зорі" Артем Громов визнаний кращим гравцем 12-го туру Української Прем'єр-Ліги.
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
За підсумками голосування експертів УПЛ Громов випередив форварда "Олімпіка" Шахаба Захеді і півзахисника "Динамо" Віктора Циганкова.
У матчі проти "Дніпра-1" Громов оформив дубль і допоміг "Зорі" здобути перемогу з рахунком 3:1.
Зоря-Дніпро-1-1:0. Гол Громова
Зоря-Дніпро-1-2:0. Гол Громова
Найкращим тренером туру був визнаний наставник "Зорі" Віктор Скрипник.
Українська Прем'єр-ліга: 12-й тур
- 12-й тур УПЛ проходив з 5 по 6 грудня.
- У першому матчі туру "Львів" удев'ятьох втримав нічию в матчі проти "Інгульця".
- Донецький "Шахтар" розгромив "Минай" у поєдинку з двома автоголами.
- "Динамо", незважаючи на вилучення воротаря, змогло обіграти "Маріуполь" і продовжує лідирувати в турнірі.
- "Олімпік" обіграв "Рух", а іранець Шахаб Захеді одноосібно очолив гонку бомбардирів УПЛ.
- "Десна" виграла у "Ворскли" битву за третє місце в УПЛ.
- "Зоря" перемогла "Дніпро-1" і піднялася в топ-п'ятірку УПЛ.
- У заключному матчі туру "Олександрія" і "Колос" поділили очки.
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