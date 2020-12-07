Артем Громов оформив дубль / фото ФК Зоря

Нападник "Зорі" Артем Громов визнаний кращим гравцем 12-го туру Української Прем'єр-Ліги.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

За підсумками голосування експертів УПЛ Громов випередив форварда "Олімпіка" Шахаба Захеді і півзахисника "Динамо" Віктора Циганкова.

У матчі проти "Дніпра-1" Громов оформив дубль і допоміг "Зорі" здобути перемогу з рахунком 3:1.

Найкращим тренером туру був визнаний наставник "Зорі" Віктор Скрипник.

Українська Прем'єр-ліга: 12-й тур

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Автор: Антон Дудар