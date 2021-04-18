У 22-му турі чемпіонату України зіграно ще два матчі.

У рамках 22-го туру Української Прем'єр-Ліги відбулося ще два матчі - "Інгулець" приймав "Рух", а "Маріуполь" грав проти "Олімпіка"

Команди з нижньої частини таблиці "Інгулець" і "Рух" голів не забили.

Відзначимо, що "Інгулець" частіше за всіх в УПЛ грає внічию - це вже одинадцятий нічийний результат для команди в цьому сезоні.

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"Інгулець" набрав 20 очок і займає в УПЛ десяте місце. У "Руху" - 17 очок і 14-а позиція.

"Інгулець" - "Рух" - 0:0

"Інгулець": Кринський, Алі Бен Салем, Запорожець, Козак (Шевцов, 74), Бартулович (Васін, 55), Коваленко (Янаков, 55), Олександр Кучеренко, Михайло Шишка, Денис Балан, Січинава, Синьогуб

"Рух": Бандура, Гагун, Федорчук, Климчук (Борячук 67), Мисик, Мартинюк, Кондраков, Бойчук, Білий, Стаменкович, Кухарук

Попередження: Січинава, Запорожець, Шишка - Федорчук, Мисик, Борячук

"Маріуполь" і "Олімпік", обмінявшись голами в першому таймі, зіграли внічию. Донецький клуб перервав серію поразок, яка налічувала вісім матчів поспіль.

"Маріуполь" набрав 22 очки і розташовується на дев'ятій позиції. У "Олімпіка" - 18 очок і одинадцяте місце.

"Маріуполь" - "Олімпік" - 1:1

Голи: Кулаков, 5 - Нкенг, 26 (з пенальті)

"Маріуполь": Кудрик, Стасюк, Биков, Чоботенко, Кірюханцев, Топалов (Меліченко, 83), Танковський (Кащук, 88), Мішньов, Очеретько (Чех, 46), Бондаренко (Горбунов, 68), Кулаков

"Олімпік": Кичак, Лебеденко, Зотько, Драме, Пасіч, Політило, Бабенко, Тейшейра, Нкенг (Завійський, 90), Бренер (Чогадзе, 79), Каргбо

Попередження: Кулаков - Драме, Бабенко

Українська Прем'єр-ліга: 22-й тур

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Автор: Антон Дудар