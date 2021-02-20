УПЛ: Олександрія розгромила команду Мілевського

"Минай" залишається на останньому місці в турнірній таблиці.

У рамках 15-го туру чемпіонату України "Олександрія" приймала в гості "Минай". Поєдинок пройшов на "КСК Ніка" в Олександрії. Підопічні Володимира Шарана здобули розгромну перемогу завдяки голам Валерія Лучкевича, Валерія Бондаренка та Романа Вантуха. Артем Мілевський провів усю гру на лаві запасних. "Олександрія" - "Минай" - 3:0 Голи: Лучкевич, 40, Бондаренко, 51, Вантух, 57 "Олександрія": Білик, Мірошніченко, Дубра (Бабогло, 56), Бондаренко, Пашаєв (Стецьков, 82), Ковалець (Новіков, 82), Гречишкін, Банада (Калюжний, 83), Вантух, Шастал (Устименко, 68), Лучкевич. "Минай": Каніболоцький, Малепе, Карась, Матіч, Ковтун (Кожанов, 66), Маємбе, Огбонная (Ахмедзаде, 66), Сніжко (Хахльов, 84), Ткачук (Петрусенко, 66), Нурієв, Шиндер (Шпак, 84). Українська Прем'єр-ліга: положення команд Після 14 турів лідирує "Динамо". У них 33 очки.

"Шахтар" дихає киянам в спину з другого місця. У "гірників" 30 очок.

"Зоря" піднялася на третю позицію. У луганчан 26 залікових пунктів. У "Десни" на 3 бали менше.

"Олександрія" на 5-ому місці. У них 22 очки.

"Минай" на останньому, 14-му, місці. Підопічні Василя Кобіна мають всього 10 залікових пунктів. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Будрін Артем

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter