Олександрія - Минай / фото УПЛ

У рамках 15-го туру чемпіонату України "Олександрія" приймала в гості "Минай". Поєдинок пройшов на "КСК Ніка" в Олександрії.

Підопічні Володимира Шарана здобули розгромну перемогу завдяки голам Валерія Лучкевича, Валерія Бондаренка та Романа Вантуха.

Артем Мілевський провів усю гру на лаві запасних. 

"Олександрія" - "Минай" - 3:0

Голи: Лучкевич, 40, Бондаренко, 51, Вантух, 57

"Олександрія": Білик, Мірошніченко, Дубра (Бабогло, 56), Бондаренко, Пашаєв (Стецьков, 82), Ковалець (Новіков, 82), Гречишкін, Банада (Калюжний, 83), Вантух, Шастал (Устименко, 68), Лучкевич.

"Минай": Каніболоцький, Малепе, Карась, Матіч, Ковтун (Кожанов, 66), Маємбе, Огбонная (Ахмедзаде, 66), Сніжко (Хахльов, 84), Ткачук (Петрусенко, 66), Нурієв, Шиндер (Шпак, 84).

Українська Прем'єр-ліга: положення команд

  • Після 14 турів лідирує "Динамо". У них 33 очки.
  • "Шахтар" дихає киянам в спину з другого місця. У "гірників" 30 очок.
  • "Зоря" піднялася на третю позицію. У луганчан 26 залікових пунктів. У "Десни" на 3 бали менше.
  • "Олександрія" на 5-ому місці. У них 22 очки. 
  • "Минай" на останньому, 14-му, місці. Підопічні Василя Кобіна мають всього 10 залікових пунктів. 

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем