У 9-му турі Української Прем'єр-ліги "Олександрія" приймала "Львів".
Хозєва здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0.
Олександрійці володіли відносною перевагою, але змогли забити тільки на 70-й хвилині. Півзахисник "Львова" Клименчук зіграв рукою, а суддя призначив пенальті - покарання реалізував Третьяков.
"Олександрія" має на своєму рахунку 13 очок і займає сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ. "Львів" залишається передостаннім.
"Олександрія" - "Львів" - 1:0
Гол: Третьяков, 70 (з пенальті)
"Олександрія": Паньків, Бондаренко, Бабогло, Вантух, Лучкевич, Банада, Гречишкін, Ковалець (Шастал, 83), Третьяков (Задерака, 90+1), Сітало, Безбородько (Грицук, 57)
"Львів": Костик, Якимець, Махмутович, Міхоубі, Клименчук (Кравчук, 71), Чиряк (Ернест, 71), Айнсалу (Феліпе, 85), Сабіно, Казлаускас (Кошман, 80), Шина, Нич
Попередження: Безбородько, Гречишкін - Казлаускас, Сабіно
Українська Прем'єр-ліга: 9-й тур
- Поєдинки 9-го туру УПЛ проходять з 6 по 8 листопада: де дивитися матчі по ТБ.
- У центральному матчі туру "Динамо" прийматиме "Шахтар". Зустріч грандів українського футболу пройде 8 листопада.
- У стартовому матчі туру "Колос" обіграв "Дніпро-1", а після матчу між головним тренером дніпрян і футболістом "Колоса" стався конфлікт.
- В іншому матчі "Олімпік" зіграв внічию з "Маріуполем" в результативному поєдинку.
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