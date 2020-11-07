Команда Володимира Шарана закріпилася в топ-10 турнірної таблиці.

У 9-му турі Української Прем'єр-ліги "Олександрія" приймала "Львів".

Хозєва здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0.

Олександрійці володіли відносною перевагою, але змогли забити тільки на 70-й хвилині. Півзахисник "Львова" Клименчук зіграв рукою, а суддя призначив пенальті - покарання реалізував Третьяков.

"Олександрія" має на своєму рахунку 13 очок і займає сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ. "Львів" залишається передостаннім.

"Олександрія" - "Львів" - 1:0

Гол: Третьяков, 70 (з пенальті)

"Олександрія": Паньків, Бондаренко, Бабогло, Вантух, Лучкевич, Банада, Гречишкін, Ковалець (Шастал, 83), Третьяков (Задерака, 90+1), Сітало, Безбородько (Грицук, 57)

"Львів": Костик, Якимець, Махмутович, Міхоубі, Клименчук (Кравчук, 71), Чиряк (Ернест, 71), Айнсалу (Феліпе, 85), Сабіно, Казлаускас (Кошман, 80), Шина, Нич

Попередження: Безбородько, Гречишкін - Казлаускас, Сабіно

Українська Прем'єр-ліга: 9-й тур

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Данило Слесь