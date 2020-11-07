Після матчу 9-го туру Української Прем'єр-ліги між головним тренером "Дніпра-1" Ігорем Йовичевичем і форвардом "Колоса" Євгеном Селезньовим стався конфлікт.
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Про це стало відомо порталу Tribuna.com.
Футболіст і тренер зустрілися в підтрибунному приміщенні "Дніпро-Арени", де почали з'ясовувати стосунки. Йовичевич попросив Селезньова відповідати йому українською мовою. Нападник парирував це тим, що хорватський тренер не має права розповідати, як йому розмовляти у своїй країні.
Конфлікт на цьому було завершено за допомогою працівників стадіону.
Ігор Йовичевич у минулому працював у львівських "Карпатах" та вільно спілкується українською.
Варто відзначити, що після заміни під час поєдинку Селезньов звертався до когось у прес-ложі: "Ти факи мені тикав, йдемо".
"Колос" здобув перемогу з рахунком 2:0, а Селезньов реалізував пенальті.
Українська Прем'єр-ліга: 9-й тур
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