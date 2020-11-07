Наставник "Дніпра-1" Ігор Йовичевич вступив у перепалку з нападником" Колоса " Євгеном Селезньовим.

Після матчу 9-го туру Української Прем'єр-ліги між головним тренером "Дніпра-1" Ігорем Йовичевичем і форвардом "Колоса" Євгеном Селезньовим стався конфлікт.

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Про це стало відомо порталу Tribuna.com.

Футболіст і тренер зустрілися в підтрибунному приміщенні "Дніпро-Арени", де почали з'ясовувати стосунки. Йовичевич попросив Селезньова відповідати йому українською мовою. Нападник парирував це тим, що хорватський тренер не має права розповідати, як йому розмовляти у своїй країні.

Конфлікт на цьому було завершено за допомогою працівників стадіону.

Ігор Йовичевич у минулому працював у львівських "Карпатах" та вільно спілкується українською.

Варто відзначити, що після заміни під час поєдинку Селезньов звертався до когось у прес-ложі: "Ти факи мені тикав, йдемо".

"Колос" здобув перемогу з рахунком 2:0, а Селезньов реалізував пенальті.

Українська Прем'єр-ліга: 9-й тур

"Дніпро-1" - "Колос": огляд і повне відео матчу УПЛ.

Поєдинки 9-го туру УПЛ проходять з 6 по 8 листопада: де дивитися матчі по ТБ.

У центральному матчі туру "Динамо" прийматиме "Шахтар". Зустріч грандів українського футболу пройде 8 листопада.

До трійки лідерів УПЛ після восьми турів входять "Динамо" (20 очок), "Шахтар" (16) і "Ворскла" (15).

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Автор: Данило Слесь