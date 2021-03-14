У заключному матчі 18-го туру чемпіонату України "Олександрія" приймала "Олімпік".
Господарі здобули перемогу, відзначившись по разу в кожному з таймів.
Читайте такожОлімпіку заборонили грати на стадіоні Динамо після скандалу з президентом клубу"Олександрія" набрала 26 очок і займає сьоме місце в таблиці УПЛ.
"Олімпік" зазнав п'ятої поразки поспіль. У донеччан - 17 очок і дев'ята позиція.
"Олександрія" - "Олімпік" - 2:0
Голи: Бондаренко, 28, Стецьков, 90
"Олександрія": Паньків, Пашаєв (Мірошниченко, 46), Дубра, Бондаренко, Вантух, Лучкевич (Стецьков, 78), Банада, Гречишкін, Третьяков, Устименко (Новіков, 67, Калюжний, 89), Сітало
"Олімпік": Бетім, Пасіч, Драме, Зотько, Лебеденко, Таллес, Альваренга (Каргбо, 64), Завійський, Політило, Романовський, Нкенг
Попередження: Сітало, Банада - Драме, Романовський
Відеоогляд матчу опубліковано на YouTube-каналі "Канали Футбол 1,2,3".
Українська Прем'єр-ліга: 18-й тур
- 18-й тур чемпіонату України проходив 13-14 березня.
- 13 березня пройшли два стартових матчі: "Інгулець" виграв у "Миная", а "Дніпро-1" здолав "Ворсклу".
- "Колос" здобув розгромну перемогу над "Маріуполем".
- "Динамо" на виїзді обіграло "Зорю", а Сергій Сидорчук забив один з найкращих голів сезону.
- "Шахтар" ефектно розгромив "Десну", забивши чотири голи.
- Матч "Львів" - "Рух" був перенесений.
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