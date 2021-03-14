Донеччани в гостях поступилися "Олександрії".

У заключному матчі 18-го туру чемпіонату України "Олександрія" приймала "Олімпік".

Господарі здобули перемогу, відзначившись по разу в кожному з таймів.

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"Олімпік" зазнав п'ятої поразки поспіль. У донеччан - 17 очок і дев'ята позиція.

"Олександрія" - "Олімпік" - 2:0

Голи: Бондаренко, 28, Стецьков, 90

"Олександрія": Паньків, Пашаєв (Мірошниченко, 46), Дубра, Бондаренко, Вантух, Лучкевич (Стецьков, 78), Банада, Гречишкін, Третьяков, Устименко (Новіков, 67, Калюжний, 89), Сітало

"Олімпік": Бетім, Пасіч, Драме, Зотько, Лебеденко, Таллес, Альваренга (Каргбо, 64), Завійський, Політило, Романовський, Нкенг

Попередження: Сітало, Банада - Драме, Романовський

Відеоогляд матчу опубліковано на YouTube-каналі "Канали Футбол 1,2,3".

Українська Прем'єр-ліга: 18-й тур

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Автор: Антон Дудар