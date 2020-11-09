Чинний чемпіон Іспанії несподівано поступився "Валенсії".

У 9-му турі чемпіонату Іспанії відбулася поразка мадридського "Реала" в матчі з "Валенсією" на виїзді.

На 23-й хвилині підопічні Зінедіна Зідана повели в рахунку завдяки голу Каріма Бензема, після чого для мадридців настав справжній кошмар.

Ще до перерви арбітр призначив пенальті у ворота "Реала" за гру рукою Лукаса Васкеса, а покарання точно виконав Карлос Солер - 1:1. Наприкінці першого тайму захисник мадридців Рафаель Варан зрізав простріл з флангу у власні ворота - 1:2.

У другій половині зустрічі Солер став автором хет-трику з 11-метрових після фолів Марсело і Серхіо Рамоса, встановивши остаточний рахунок - 4:1.

"Реал" займає четверте місце в турнірній таблиці Прімери, набравши 16 очок. До трійки лідерів входять "Реал Сосьєдад", "Вільярреал"і мадридський "Атлетіко".

"Валенсія" - "Реал" - 4:1

Голи: Солер, 35 (з пенальті), 54 (з пенальті), 63 (з пенальті), Варан, 45+1 (автогол) - Бензема, 23

"Валенсія": Доменек, Васс, Пауліста, Гільямон, Гайя, Муса (Хасон, 87), Солер, Рачич, Черишев (Лато, 77), Лі Кан Ін (Гамейро, 81), Гомес (Собріно, 88)

"Реал": Куртуа, Васкес, Варан, Рамос, Марсело, Модрич, Вальверде (Кроос, 76), Іско (Йович, 83), Асенсіо (Родріго, 64), Бензема (Маріано, 75), Вінісіус (Едегор, 64)

Попередження: Солер, Гільямон, Доменек - Марсело, Рамос

Відеоогляд матчу опублікував офіційний YouTube-канал Ла Ліги.

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Автор: Данило Слесь