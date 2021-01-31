Андрій Ярмоленко в цій зустрічі вийшов на заміну.

В рамках 21-го туру чемпіонату Англії "Вест Хем" приймав одного з лідерів турніру "Ліверпуль". Господарі поля зазнали поразки.

Всі голи в матчі були забиті після перерви. "Вест Хем" міг програти розгромно, але забив гол престижу в кінцівці.

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Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко вийшов на заміну на 62-й хвилині матчу за рахунку 0:1. Українцю не вдалося вплинути на хід зустрічі. У час, що залишився "Вест Хем" пропустив ще два рази.

"Вест Хем" - "Ліверпуль" - 1:3

Голи: Салах, 57, 68, Вейналдум, 84

"Вест Хем": Фабьянскі, Цоуфал, Доусон, Огбонна, Крессуелл, Соучек, Райс, Боуен (Фредерікс, 79), Бенрахма, Форналс (Ярмоленко, 62), Антоніо (Нобл, 79)

"Ліверпуль": Аліссон, Александер-Арнолд, Філліпс, Хендерсон, Робертсон, Тьяго, Вейналдум, Мілнер (Джонс, 57), Салах, Орігі (Окслейд-Чемберлен, 80), Шакірі (Фірміно, 71)

АПЛ: положення команд

Після 21 матчу "Ліверпуль" набрав 40 очок і йде в АПЛ третім, на 3 очки відстаючи від лідера "Ман Сіті", у якого ще матч в запасі, і на 1 очко - від "Манчестер Юнайтед".

"Вест Хем", у якого в активі 35 очок, поки займає п'яте місце. Але у трьох команд, які переслідують "молотобійців", є по два матчі в запасі, щоб обійти їх в таблиці.

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Автор: Антон Дудар