Хорватський захисник Домагой Віда забив гол ударом п'ятою в стрибку.

Колишній гравець київського "Динамо" Домагой Віда, який зараз виступає в чемпіонаті Туреччини, відзначився феноменальним голом у матчі за "Бешикташ".

Хорватський захисник підключився до атаки своєї команди і неймовірним ударом п'ятою в стрибку забив гол у ворота "Ерзурумспора". Це був третій гол у матчі, гра закінчилася з рахунком 4:0 на користь "Бешикташа".

Домагой Віда в "Динамо"

Віда виступав за "Динамо" з 2013-го по 2017 рік. На завершенні виступів у київському клубі був капітаном команди.

У грудні 2017-го хорватський захисник перейшов в турецький "Бешикташ", де і виступає досі.

Також вас можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олег Давигора