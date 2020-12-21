Віда забив феноменальний гол у чемпіонаті Туреччини / фото twitter.com/Besiktas
Колишній гравець київського "Динамо" Домагой Віда, який зараз виступає в чемпіонаті Туреччини, відзначився феноменальним голом у матчі за "Бешикташ".
Хорватський захисник підключився до атаки своєї команди і неймовірним ударом п'ятою в стрибку забив гол у ворота "Ерзурумспора". Це був третій гол у матчі, гра закінчилася з рахунком 4:0 на користь "Бешикташа".
Домагой Віда в "Динамо"
- Віда виступав за "Динамо" з 2013-го по 2017 рік. На завершенні виступів у київському клубі був капітаном команди.
- У грудні 2017-го хорватський захисник перейшов в турецький "Бешикташ", де і виступає досі.
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