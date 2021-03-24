Лого європейської кваліфікації / uefa.com

24 і 25 березня стартує європейська кваліфікація чемпіонату світу-2022.

Збірна України в першому турі гратиме проти збірної Франції.

Розклад матчів 1-го туру

24 березня

Група А

21.45. Сербія - Ірландія

21.45. Португалія - Азербайджан

19.00. Катар - Люксембург - поза кваліфікацією

Група D

21.45. Франція - Україна

21.45. Фінляндія - Боснія і Герцеговина

Група Е

21.45. Естонія - Чехія

21.45. Бельгія - Уельс

Група G

19.00. Туреччина - Нідерланди

21.45. Гібралтар - Норвегія

21.45. Латвія - Чорногорія

Група Н

21.45. Мальта - Росія

21.45. Кіпр - Словаччина

21.45. Словенія - Хорватія

25 березня

Група В

21.45. Швеція - Грузія

21.45. Іспанія - Греція

Група С

19.00. Болгарія - Швейцарія

21.45. Італія - Північна Ірландія

Група F

19.00. Ізраїль - Данія

21.45. Молдова - Фарерські острови

21.45. Шотландія - Австрія

Група I

21.45. Андорра - Албанія

21.45. Угорщина - Польща

21.45. Англія - Сан-Марино

Група J

21.45. Ліхтенштейн - Вірменія

21.45. Румунія - Македонія

21.45. Німеччина - Ісландія

Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати

  • Жеребкування кваліфікації ЧС-2022 відбулася 7 грудня 2020 року. За його підсумками збірна України потрапила в групу з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном.
  • Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.
  • Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).
  • Господар ЧС-2022 Катар був запрошений УЄФА, щоб зіграти в європейській кваліфікації для підготовки до турніру. Однак результати матчів групи А за участю катарської збірної враховуватися не будуть. Всі "домашні" ігри Катар проведе в Європі.
  • ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня. 

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Автор: Антон Дудар