24 і 25 березня стартує європейська кваліфікація чемпіонату світу-2022.
Збірна України в першому турі гратиме проти збірної Франції.
Розклад матчів 1-го туру
24 березня
Група А
21.45. Сербія - Ірландія
21.45. Португалія - Азербайджан
19.00. Катар - Люксембург - поза кваліфікацією
Група D
21.45. Франція - Україна
21.45. Фінляндія - Боснія і Герцеговина
Група Е
21.45. Естонія - Чехія
21.45. Бельгія - Уельс
Група G
19.00. Туреччина - Нідерланди
21.45. Гібралтар - Норвегія
21.45. Латвія - Чорногорія
Група Н
21.45. Мальта - Росія
21.45. Кіпр - Словаччина
21.45. Словенія - Хорватія
25 березня
Група В
21.45. Швеція - Грузія
21.45. Іспанія - Греція
Група С
19.00. Болгарія - Швейцарія
21.45. Італія - Північна Ірландія
Група F
19.00. Ізраїль - Данія
21.45. Молдова - Фарерські острови
21.45. Шотландія - Австрія
Група I
21.45. Андорра - Албанія
21.45. Угорщина - Польща
21.45. Англія - Сан-Марино
Група J
21.45. Ліхтенштейн - Вірменія
21.45. Румунія - Македонія
21.45. Німеччина - Ісландія
Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати
- Жеребкування кваліфікації ЧС-2022 відбулася 7 грудня 2020 року. За його підсумками збірна України потрапила в групу з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном.
- Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.
- Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).
- Господар ЧС-2022 Катар був запрошений УЄФА, щоб зіграти в європейській кваліфікації для підготовки до турніру. Однак результати матчів групи А за участю катарської збірної враховуватися не будуть. Всі "домашні" ігри Катар проведе в Європі.
- ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня.
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