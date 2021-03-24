Європейська кваліфікація ЧС-2022: розклад матчів 1-го туру

Європейські збірні стартують у відборі на чемпіонат світу.

24 і 25 березня стартує європейська кваліфікація чемпіонату світу-2022. Збірна України в першому турі гратиме проти збірної Франції. Розклад матчів 1-го туру 24 березня Група А 21.45. Сербія - Ірландія 21.45. Португалія - Азербайджан 19.00. Катар - Люксембург - поза кваліфікацією Група D 21.45. Франція - Україна 21.45. Фінляндія - Боснія і Герцеговина Група Е 21.45. Естонія - Чехія 21.45. Бельгія - Уельс Група G 19.00. Туреччина - Нідерланди 21.45. Гібралтар - Норвегія 21.45. Латвія - Чорногорія Група Н 21.45. Мальта - Росія 21.45. Кіпр - Словаччина 21.45. Словенія - Хорватія 25 березня Група В 21.45. Швеція - Грузія 21.45. Іспанія - Греція Група С 19.00. Болгарія - Швейцарія 21.45. Італія - Північна Ірландія Група F 19.00. Ізраїль - Данія 21.45. Молдова - Фарерські острови 21.45. Шотландія - Австрія Група I 21.45. Андорра - Албанія 21.45. Угорщина - Польща 21.45. Англія - Сан-Марино Група J 21.45. Ліхтенштейн - Вірменія 21.45. Румунія - Македонія 21.45. Німеччина - Ісландія Кваліфікація ЧС-2022: що потрібно знати Жеребкування кваліфікації ЧС-2022 відбулася 7 грудня 2020 року. За його підсумками збірна України потрапила в групу з Францією, Фінляндією, Боснією і Герцеговиною та Казахстаном.

Груповий етап кваліфікації ЧС-2022 проходить з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Потім з 24 по 29 березня 2022 року будуть зіграні стикові матчі.

Від Європи на ЧС-2022 вийдуть 13 збірних. 10 переможців груп отримають прямі путівки. 10 команд, які займуть другі місця, а також два найкращих переможця груп Ліги націй (на підставі рейтингу ЛН) розіграють ще три путівки в стикових матчах (відбудуться півфінали і фінали).

Господар ЧС-2022 Катар був запрошений УЄФА, щоб зіграти в європейській кваліфікації для підготовки до турніру. Однак результати матчів групи А за участю катарської збірної враховуватися не будуть. Всі "домашні" ігри Катар проведе в Європі.

ЧС-2022 пройде з 21 листопада по 18 грудня. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Антон Дудар

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