Команда Андрія Шевченка битиметься з топ-суперником.

24 березня в передмісті Парижа на стадіоні "Стад де Франс" пройде матч відбору до ЧС-2022, в якому збірна України зіграє проти команди Франції.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Франція - Україна.

Франція - Україна: де дивитися матч

Початок поєдинку - о 21.45.

Збірна Франції

Команда Дідьє Дешама - одна з найкращих у світі, яка володіє шаленим підбором виконавців. Уявіть наскільки потужна ця команда, якщо може дозволити собі ігнорувати й не викликати у свій табір блискучого віце-капітана "Реалу" Каріма "The Dream" Бензема! Напевно в компоненті глибини та різноманіття складу жодна команда на планеті не може похизуватися кращою комплектацією.

В матчі з Україною під питанням участь Кіліана Мбаппе. Решта гравців в строю.

У вересні збірна Франції вдало стартувала в Лізі націй. В групі з чемпіонами світу була Португалія, але "Ле Блю" набрали 16 очок та вибороли перше місце, "обскакавши" команду Кріштіану Роналду.

На своєму полі французи не програвали з березня 2018 року. Аж до 11 листопада 2020 року тривала ця серія, поки скромна збірна Фінляндії не набралася сміливості шокувати французів на стадіоні "Стад де Франс". Скандинавська команда тріумфувала 2:0. Так, прямо у лігві грізної команди. Тому, дуже хочеться вірити, що наші хлопці повторять подвиг фінів.

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Збірна України

Так, останнім часом справи в українському футболі кепські. Навіть Андрій Шевченко на прес-конференції згадав про спад українських команд в єврокубках. А яка подія остаточно позбавила хорошого настрою - так це рішення Лозаннського апеляційного суду про присудження Україні технічної поразки в матчі зі Швейцарією. Все це робить поганий емоційний фон, особливо якщо ще згадати про кадрові втрати напередодні матчу.

І якщо Віктора Циганкова та Артема Бєсєдіна можна замінити рівноцінними альтернативами, то з втратою Тараса Степаненка впоратися мегаскладно. Фактично, всі матчі, які збірна грала без опорника "гірників" були важкими та низькоякісними. Тарас відповідає за руйнування атак суперника, склеює атаку й оборону, а також балансує команду. Можливо, останні провали "Шахтаря" теж варто пов'язувати з травмою Степаненка.

Втім, здається, нашим хлопцям легше, коли на них особливо не сподіваються. Таким чином, їм легше грати без тиску та підвищеної відповідальності. Саме в такі моменти Україні вдавалося раптово "вистрілити". Як, наприклад, минулої осені з Іспанією. Тому чому б не повторити чудо ще раз?

Історія протистоянь

Команди провели між собою десять матчів. Українці зазнали шість поразок, одного разу змогли виграти, а ще тричі поєдинки завершувалися внічию.

Пам'ятні дві гри відбулися у відборі на ЧС-2014. Тоді українці перемогли вдома 2:0, але закріпити сенсацію у Франції не вийшло - 0:3.

Також свіжий гіркий досвід - осінню 2020 року французи розбили вщент "жовто-синіх" - 7:1.

Слова перед матчем

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко:

"Висновки були зроблені. В першу чергу, ми граємо офіційний матч. Це абсолютно інша концентрація. Ми знаємо силу французької збірної. Вони не просто так стали чемпіонами світу. Ми серйозно готуємося до цього матчу, у нас є план на гру".

Наставник Франції Дідьє Дешам:

"Це буде не той суперник, якого ми обіграли в товариському матчі - 7:1. Тоді в Андрія Шевченка було дуже багато хворих на коронавірус. В українців добра команда, яка полюбляє володіти м’ячем. Їй подобається грати в комбінаційний футбол із підключенням до атакувальних дій крайніх захисників. "Синьо-жовті" перемогли Іспанію й довели, що здатні демонструвати якісну гру".

Орієнтовні склади

Франція: Льоріс, Менді, Варан, Ленгле, Павар, Погба, Канте, Грізманн, Дембеле, Бен-Єддер, Жиру

Україна: Бущан, Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Миколенко, Сидорчук, Зінченко, Малиновський, Марлос, Зубков, Яремчук

Арбітр

Головним рефері поєдинку буде німець Тобіас Штілер.

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Автор: Будрін Артем