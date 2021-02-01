Віктор Коваленко підписав контракт з клубом Серії А.

Італійська "Аталанта" підтвердила трансфер півзахисника збірної України Віктора Коваленка з "Шахтаря".

Про це повідомив офіційний сайт "Аталанти".

Зазначається, що "Аталанта" викупила контракт Коваленка у "Шахтаря".

Умови угоди з українцем не розголошуються.

Раньше стало відомо, що "Аталанта" заплатила за гравця, у якого влітку закінчувався контракт з "Шахтарем", 700 тисяч євро.

За неофіційною інформацією, контракт Коваленка розрахований на 4,5 роки.

"Коваленко відразу після прибуття почне інтегруватися в команду. Цей трансфер корисний в зв'язку з появою додаткового часу на відновлення деяких гравців, таких як Маріо Пашаліч і Маттіа Кальдара", - прокоментував трансфер українця головний тренер "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні, якого цитує Tutto Atalanta.

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Віктор Коваленко: кар'єра в "Шахтарі"

24-річний Коваленко є вихованцем "Шахтаря" і дебютував за "гірників" 17 жовтня 2014 року. Всього на його рахунку 200 матчів і 32 голи у складі "гірників".

З "Шахтарем" Коваленко чотири рази ставав чемпіоном України, чотири рази виграв Кубок країни і двічі - Суперкубок.

У сезоні 2020-2021 в активі півзахисника 4 голи в 11 матчах за "гірників" у всіх турнірах.

Раніше Коваленко пояснив чому не хоче продовжувати контракт з "Шахтарем".

У складі збірної України Коваленко провів 26 матчів.

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Автор: Антон Дудар