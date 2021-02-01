Півзахисник збірної України Віктор Коваленкo став найбільш високооплачуваним гравцем італійської "Аталанти".
Про це повідомляє Сalcioefinanza.
Екс-хавбек "Шахтаря" отримав серйозний оклад. Його зарплата становить 2 мільйони євро в сезон.
Одразу після Коваленка по 1,8 мільйона євро мають троє нападників "Аталанти": Ілічич, Сапата та Муріель. Зауважимо, що за даними видання в іншого українця Руслана Малиновського заробітня плата становить 1 мільйон євро. В росіянина Олексія Міранчука - 1,5 мільйони.
Зазначається, що "Аталанта" викупила контракт Коваленка у "Шахтаря" за 700 000 євро. За неофіційною інформацією, контракт Коваленка розрахований на 4,5 роки.
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Віктор Коваленко: кар'єра в "Шахтарі"
- 24-річний Коваленко є вихованцем "Шахтаря" і дебютував за "гірників" 17 жовтня 2014 року. Всього на його рахунку 200 матчів і 32 голи у складі "гірників".
- З "Шахтарем" Коваленко чотири рази ставав чемпіоном України, чотири рази виграв Кубок країни і двічі - Суперкубок.
- У сезоні 2020-2021 в активі півзахисника 4 голи в 11 матчах за "гірників" у всіх турнірах.
- Раніше Коваленко пояснив чому не хоче продовжувати контракт з "Шахтарем".
- У складі збірної України Коваленко провів 26 матчів.
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