Вихованець італійської "Аталанти" Віллі Та Бі помер 23 лютого в 21-річному віці.
Та Бі протягом тривалого часу боровся з раком печінки. Останнім часом футболіст перебував у себе на батьківщині в Кот-д'Івуарі.
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"Ми сумуємо через передчасну смерть нашого гравця і чемпіона Італії до 19 років Віллі Та Бі і поділяємо горе його сім'ї і близьких. Спочивай з миром, Віллі", - йдеться в повідомленні на сторінці "Аталанти" в Instagram.
У складі "Аталанти" Та Бі у 2019 році вигравав чемпіонат Італії U-19. В Італії він також виступав за "Пескару" на правах оренди.
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