Мірча Луческу підкреслив, що "Вільярреал" грав краще, а "Динамо" поки не вистачає досвіду.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу підбив підсумки після поразки від "Вільярреала" і вильоту киян з Ліги Європи.

Слова Луческу наводить dynamo.kiev.ua.

"Вільярреал" контролював гру, адже ця команда має більше досвіду. У наших суперників є футболісти, які вже більше восьми років виступають в європейських турнірах найвищого рівня. Ми ж маємо молодих гравців, у яких немає великого досвіду участі в єврокубках. Але цей досвід вони зараз заробляють", - зазначив Луческу.

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"Вільярреал" грав краще і забив швидкий гол - Жерар Морено знову показав свій клас. У нас Родрігес намагався зачепитися за м'яч в атаці, але йому було складно це зробити. Але навіть незважаючи на те, що ми не вийшли до чвертьфіналу Ліги Європи, я бачу тут і позитивні моменти. Цього року у нас не вийшло, а в наступному буде інакше", - продовжив румунський тренер.

Луческу підкреслив, що гравцям "Динамо" поки не вистачає досвіду гри на такому рівні:

"У "Динамо" дуже молоді виконавці, деяким всього 18-20 років. Вони тільки вчаться грати на такому високому рівні. Вони показали конструктивну гру, але нам не вистачало сміливості в атаках і доведенні їх до кінця. Не можу сказати, що я залишився задоволений результатом. Але "Вільярреал" однозначно грав краще, тому результат закономірний".

"Вільярреал" - "Динамо": підсумки матчу

Після поразки в першій грі з рахунком 0:2 "Динамо" з тим же рахунком поступилося "Вільярреалу" і в гостях.

Найкращим гравцем матчу за версією WhoScored став Жерар Морено (оцінка - 8,2).

"Динамо" вп'яте в історії грало в 1/8 фіналу Ліги Європи. Втретє з п'яти разів і втретє поспіль кияни не змогли подолати цю стадію.

У 15 матчах єврокубків в Іспанії "Динамо" програло вдев'яте при п'яти нічиїх і одній перемозі (над "Барселоною" - 4:0).

Україна залишилася без представників у єврокубках. Лігу Європи також покинув донецький "Шахтар".

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Автор: Антон Дудар