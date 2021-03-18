Мірча Луческу пообіцяв, що його підопічні боротимуться до самого кінця.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі з "Вільярреалом" в 1/8 фіналу Ліги Європи.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Вільярреал - Динамо.

Слова Луческу наводить офіційний сайт "Динамо".

"Ця гра - більше гра престижу. Для гравців "Динамо", для українського футболу. Ми не діти і розуміємо, що результат 0:2 - не такий, який можна легко відіграти. Тому мотивація повинна бути на найвищому рівні. Футболісти повинні грати для свого престижу, престижу українського футболу та київського "Динамо" - клубу, який міг обігравати в Іспанії "Барселону". Ми розуміємо, що це не буде легко", - сказав Луческу.

Румунський тренер пообіцяв, що його команда гратиме до останньої хвилини:

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"Це важливий матч. Звичайно, "Вільярреал" зараз фаворит, але і ми будемо грати до останньої хвилини. У "Вільярреалі" грають футболісти високого рівня - це Морено, Педраса, Трігерос, Альбіоль, Парехо. Але у нас немає страху перед ними, ми вже познайомилися з цим опонентом. Постараємося зробити все, щоб перемогти. Це правда, що у "Вільярреала" більше шансів пройти далі, але ми будемо боротися".

"Ми зробимо все можливе, щоб пройти в наступний раунд", - також заявив Луческу.

Вільярреал - Динамо: перед матчем

Поєдинок "Вільярреал" - "Динамо" пройде 18 березня. Початок - о 19.55, де дивитися матч.

Перша зустріч команд пройшла в Києві 11 березня і завершилася поразкою "Динамо" з рахунком 0:2.

Між матчами 1/8 фіналу ЛЄ "Динамо" в УПЛ здобуло надважливу перемогу над "Зорею" (2:0), а "Вільярреал" у чемпіонаті Іспанії виграв у "Ейбара" з рахунком 3:1.

"Динамо" раніше в єврокубках проходило далі лише в двох випадках з дев'яти при поразці в першому матчі на своєму полі.

В Іспанії кияни в єврокубках перемагали лише один раз в 14 матчах (4:0 проти "Барселони) при п'яти нічиїх і восьми поразках.

Матч "Вільярреал" - "Динамо" обслужить шведський рефері Андреас Екберг.

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Автор: Антон Дудар