Динамо програло іспанцям у першому матчі / фото REUTERS
Київське "Динамо" 18 березня проведе другий матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів - в Іспанії команда Мірчі Луческу зіграє з "Вільярреалом".
УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Вільярреал - Динамо.
Після поразки "Динамо" в першій грі на своєму полі букмекери не сумніваються, що кияни не зможуть пройти далі.
На прохід "Динамо" до чвертьфіналу дається коефіцієнт 26,00, тоді як на "Вільярреал" - 1,01.
Також кияни є аутсайдерами на перемогу у виїзній грі: коефіцієнт 6,60 - на "Динамо", 1,57 - на "Вільярреал" і 4,10 - на нічию.
Вільярреал - Динамо: перед матчем
- Перша зустріч команд пройшла в Києві 11 березня і завершилася поразкою "Динамо" з рахунком 0:2.
- Між матчами 1/8 фіналу ЛЄ "Динамо" в УПЛ здобуло надважливу перемогу над "Зорею" (2:0), а "Вільярреал" в чемпіонаті Іспанії виграв у "Ейбара" з рахунком 3:1.
- "Динамо" раніше в єврокубках проходило далі лише в двох випадках з дев'яти при поразці в першому матчі на своєму полі.
- В Іспанії кияни в єврокубках перемагали лише один раз в 14 матчах (4:0 проти "Барселони) при п'яти нічиїх і восьми поразках.
- Матч "Вільярреал" - "Динамо" обслужить шведський рефері Андреас Екберг.
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