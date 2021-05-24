Англійський клуб може виграти другий в історії для себе трофей Ліги Європи.

26 травня в польському місті Гданськ відбудеться фінал Ліги Європи. Іспанський "Вільярреал" посперечається за трофей з англійським "МанЮнайтед". Початок гри о 22:00.

УНІАН вестиме онлайн-трансляцію матчу Вільярреал - Манчестер Юнайтед.

Букмекери записали у фаворити протистояння команду з Англії.

На перемогу в основний час "МЮ" пропонується коефіцієнт 1,87, тоді як на "Вільярреал" - 4,98. Нічия за підсумками 90 хвилин оцінюється коефіцієнтом 3,56.

На тріумф "МанЮнайтед" з урахуванням додаткового часу й потенційної серії пенальті дається коефіцієнт 1,37. А ось в іспанський колектив букмекери не вірять й пропонують коефіцієнт 3,10.

Вільярреал - Манчестер Юнайтед: перед матчем

Двобій команд на стадіоні польського Гданську відбудеться з вболівальниками на трибунах.

"Манчестер Юнайтед" має нагоду здобути другий в історії для себе трофей Ліги Європи. У 2017 році "червоні дияволи" у фіналі обіграли амстердамський "Аякс" з рахунком 2:0.

Наставник "МЮ" Оле-Гуннар Сульшер може виграти свій перший титул за два з половиною роки роботи з манкуніанцями. А ось для тренера "Вільярреала" Унаї Емері загалом це вже п'ятий фінал Ліги Європи в кар'єрі. Тричі він вигравав цей турнір з "Севільєю" і ще один раз з "Арсеналом" поступився у фіналі "Челсі".

Між собою в єврокубках "Вільярреал" та "МЮ" зустрічалися чотири рази. Всі поєдинки були на груповому етапі Ліги чемпіонів й так само всі неодмінно завершувалися нульовою нічиєю. Було це у 2005 та 2008 роках.

Матч "Вільярреал" - "Манчестер Юнайтед" обслужить французький рефері Клеман Тюрпен.

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Автор: Артем Будрін