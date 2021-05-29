"Жовто-сині" готуються в прекрасному гуморі до Євро-2020.

Свій 22-ий день народження основний захисник київського "Динамо" та збірної України Віталій Миколенко зустрів у колі партнерів по національній команді.

Вихованець столичного клубу давав інтерв'ю прес-аташе збірної України Олександру Гливинському, а за його спиною непомітно підкралися Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук та компанія інших футболістів. Жартівники висипали на голову Миколенка борошно, а також розбили курячі яйця об його макітру.

- Як себе почуваєш на 22 роки?

- Добре. Поки добре.

- Нормально починати святковий день з тренування?

- Не дуже приємно.

- А що б ти хотів робити в День народження зранку?

- Це не на камеру (сміється).

- Як тобі характер тренування на другому зборі?

- Характер - пісня.

І саме останню фразу Миколенко не встиг доказати, оскільки компанія веселунів йому скинула продукти на голову, влаштувавши "бомбардування". В коментарях люди тішаться, що атмосфера хороша в колективі, а ось "гумор дивний".

Нагадаємо, що раніше головний тренер Андрій Шевченко авантюрно екзаменував воротаря Георгія Бущана в навичках відбивати пенальті.

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Автор: Артем Будрін