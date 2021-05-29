Свій 22-ий день народження основний захисник київського "Динамо" та збірної України Віталій Миколенко зустрів у колі партнерів по національній команді.
Вихованець столичного клубу давав інтерв'ю прес-аташе збірної України Олександру Гливинському, а за його спиною непомітно підкралися Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук та компанія інших футболістів. Жартівники висипали на голову Миколенка борошно, а також розбили курячі яйця об його макітру.
- Як себе почуваєш на 22 роки?
- Добре. Поки добре.
- Нормально починати святковий день з тренування?
- Не дуже приємно.
- А що б ти хотів робити в День народження зранку?
- Це не на камеру (сміється).
- Як тобі характер тренування на другому зборі?
- Характер - пісня.
І саме останню фразу Миколенко не встиг доказати, оскільки компанія веселунів йому скинула продукти на голову, влаштувавши "бомбардування". В коментарях люди тішаться, що атмосфера хороша в колективі, а ось "гумор дивний".
Нагадаємо, що раніше головний тренер Андрій Шевченко авантюрно екзаменував воротаря Георгія Бущана в навичках відбивати пенальті.
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