"Вест Хем" може пожертвувати українцем.

Англійський "Вест Хем" готовий продати українського півзахисника Андрія Ярмоленка заради підписання форварда "Челсі" Олів'є Жиру.

Про це пише видання Mirror.

На підписання нападника Челсі та збірної Франції Олів’є Жиру "Вест Хему" потрібні серйозні гроші. Тому клуб готовий продати Андрія Ярмоленка, цим самим розгрузивши зарплатну відомість (українець має одну з найбільших зарплат серед гравців "Вест Хема").

Андрій Ярмоленко у "Вест Хемі"

У цьому сезоні Ярмоленко зіграв всього 10 матчів у складі команди, в яких забив 2 голи і оформив 3 гольові передачі.

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Автор: Олег Давигора