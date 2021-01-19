Експерти з медицини мають песимістичні прогнози.

Експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) професор Сантьяго Мас-Кома оцінив можливість перенесення Євро-2020 повторно.

Про це стало відомо з його інтерв'ю для Sport24.

Євро-2020 повинен був пройти в 12 містах Європи з 12 червня по 12 липня 2020 року, але через пандемію коронавірусу був перенесений на рік.

"Я залучений в організацію масштабних заходів, запланованих на липень-серпень 2021 року. В усіх цих випадках ми дійшли висновку, що нинішнє ключове слово - це невпевненість, і що розвиток пандемії не дає підстав для оптимізму. Таким чином, в усіх випадках ми думаємо про план Б, тобто про нове відстрочення змагань", - стурбований професор Сантьяго.

"Ми знаємо випадки зараження в літаку, попри те, що усі пасажири були протестовані перед зльотом. Вірус передавався через інфікованих людей і тести не спрацьовували. Ви напевно знаєте, що обговорюється можливість чергового перенесення Олімпійських ігор в Токіо. І це попри те, що в Японії друга хвиля COVID - 19 проходить з досить низькими показниками захворюваності. Але у будь-якому разі я б не став відмітати можливість нового відстрочення. Врешті-решт, не можна виключати можливість нових суворих локдаунів в деяких країнах, навіть з урахуванням того, які катастрофічні економічні та соціальні наслідки принесуть ці заходи", - вважає експерт.

Євро-2020: що потрібно знати

Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте збереже назву "Євро-2020".

У 2021 році турнір повинен стартувати 11 червня і триватиме до 11 липня - в цей день відбудеться фінальний матч на "Уемблі" в Лондоні.

В УЄФА раніше розповіли про можливості проведення Євро-2020 в одній країні.

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Автор: Будрін Артем