У зв'язку з пандемією, тренери попросили дозволити заявити більше гравців, ніж зазвичай.

На чемпіонаті Європи-2020, який запланований на майбутнє літо, УЄФА вирішив розширити заявку команд. Раніше тренери могли розраховувати на заявлених у список 23 футболісти. Зараз кількість виконавців буде збільшена до 26.

Це повідомляють джерела наближені до The Times.

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Такий хід зумовлений невизначеною і нестабільною ситуацією з коронавірусом. Через хворобу можуть бути непередбачувані втрати у великих кількостях. На додачу збільшення заявки сприятиме меншій втомі виконавців, позаяк через відсутність повноцінних передсезонних зборів до поточного сезону багато гравців нарікають на інтенсивний графік та підвищену втому.

З метою, щоб футболісти менше отримували м'язові травми, УЄФА вже збільшив кількість замін під час поєдинків Євро-2020 з трьох до п’яти.

Нагадаємо, що збірна України втратила форварда напередодні великого форуму, а також молодого центрального захисника, який встиг стати чемпіоном світу на юнацькому рівні.

Євро-2020: що потрібно знати

Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте збереже назву "Євро-2020".

У 2021 році турнір повинен стартувати 11 червня і триватиме до 11 липня - в цей день відбудеться фінальний матч на "Уемблі" в Лондоні.

Остаточний склад всіх груп став відомий в листопаді 2020 року після того, як були зіграні стикові матчі.

Збірна України на груповому етапі зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.

Вже відомо, що матчі Євро-2020 пройдуть з глядачами. При цьому УЄФА оголосив про заміну двох міст, які приймають турнір.

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Автор: Артем Будрін