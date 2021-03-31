УЄФА залишив у силі можливість проводити п'ять замін.

Виконавчий комітет УЄФА дозволив командам проводити по п'ять замін в ході одного матчу на Євро-2020, який пройде цього літа.

Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.

Також п'ять замін можна буде використовувати в матчах фінальної стадії Ліги націй 2021 року і поєдинках за право залишитися в Лізі А з Ліги націй в березні 2022 року.

"Виконком вирішив продовжити дію поправки, оскільки пандемія COVID-19 як і раніше впливає на національні та міжнародний футбольні календарі і причини для використання правила п'яти замін залишаються актуальними. А також оскільки правило вже діє у відбіркових матчах чемпіонату світу, які проходять з березня 2021 по березень 2022 року", - йдеться в заяві УЄФА.

Читайте такожУЄФА пояснив, чому на матчах кваліфікації ЧС-2022 не використовується VARТакож УЄФА переглянув рішення про допуск глядачів на арени при заповнюваності не більше 30% від місткості стадіону. Тепер рішення про допустиму кількість глядачів повинні приймати виключно органи місцевої або державної влади.

Нагадаємо, правило п'яти замін замість трьох було введено в минулому році у зв'язку з впливом, наданим пандемією коронавірусу на футбол, зокрема, у зв'язку з щільним календарем матчів і підвищеним ризиком отримання травм футболістами.

Євро-2020: що потрібно знати

Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте збереже назву "Євро-2020".

У 2021 році турнір повинен стартувати 11 червня і триватиме до 11 липня - в цей день відбудеться фінальний матч на "Уемблі" в Лондоні.

В УЄФА раніше розповіли про можливості проведення Євро-2020 в одній країні.

Збірна України на груповому етапі зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.

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Автор: Антон Дудар