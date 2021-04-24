34-річний нападник "Шахтаря" розірвав хрестоподібні зв'язки коліна.

Голеадор "Шахтаря" Жуніор Мораєс зазнав серйозної травми на тренуванні напередодні матчу 23-го туру УПЛ проти "Олександрії" та точно пропустить чемпіонат Європи, який відбудеться влітку 2021 року.

Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

Натуралізований бразилець порвав хрестоподібні зв'язки коліна. Наступного тижня Жуніора прооперують. Медичний штаб "гірників" дав попередню оцінку терміну відновлення. Лікарі вважають, що форвард буде поза грою щонайменше пів року.

Нагадаємо, що Мораєс двічі поспіль ставав найкращим бомбардиром чемпіонату України, а в нинішньому сезоні УПЛ забив 6 м'ячів у 17 матчах й досягнув позначки у 100 забитих голів.

Читайте такожШахтар може очолити італійський тренер: стала відома умова контракту

Євро-2020: що потрібно знати

Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте збереже назву "Євро-2020".

У 2021 році турнір повинен стартувати 11 червня і триватиме до 11 липня - в цей день відбудеться фінальний матч на "Уемблі" в Лондоні.

Остаточний склад всіх груп став відомий в листопаді 2020 року після того, як були зіграні стикові матчі.

Збірна України на груповому етапі зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.

Вже відомо, що матчі Євро-2020 пройдуть з глядачами.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Артем Будрін