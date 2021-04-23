У Більбао і Дубліні матчі Євро-2020 проходити не будуть.

Виконавчий комітет УЄФА в ході свого засідання виключив два міста зі списку приймаючих матчі Євро-2020 і замінив їх іншими.

Про це повідомив офіційний сайт УЄФА.

Матчі Євро-2020 не проходитимуть в іспанському Більбао, як вже повідомлялося раніше, а також у шотландському Дубліні.

Чотири гри, які повинні були пройти в Більбао (поєдинки групи Е і один матч 1/8 фіналу), перенесені в іспанську Севілью на Стадіон "Естадіо Ла Картуха". На іграх будуть присутні 30% вболівальників від загальної місткості стадіону.

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Ще три матчі групи Е, які повинні були пройти в Дубліні, перенесені в Санкт-Петербург. У російському місті також, як і було заплановано, пройдуть три поєдинки групи В і один чвертьфінал. Матч 1/8 фіналу, який повинен був приймати Дублін, перенесений на лондонський стадіон "Уемблі".

Всі квитки на матчі в Більбао і Дубліні анульовані, їх власники отримають повну компенсацію.

Також УЄФА затвердив проведення матчів у Мюнхені - чотири поєдинки в німецькому місті пройдуть при як мінімум 14 500 глядачах на трибунах.

Євро-2020: що потрібно знати

Через пандемію коронавірусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік, проте збереже назву "Євро-2020".

У 2021 році турнір повинен стартувати 11 червня і триватиме до 11 липня - в цей день відбудеться фінальний матч на "Уемблі" в Лондоні.

Остаточний склад всіх груп став відомий в листопаді 2020 року після того, як були зіграні стикові матчі.

Збірна України на груповому етапі зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.

Вже відомо, що матчі Євро-2020 пройдуть з глядачами.

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Автор: Антон Дудар