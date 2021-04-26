Стали відомі деталі травми українського захисника Валерія Бондаря.

Захисник "Шахтаря" Валерій Бондар через травму, отриману в матчі УПЛ проти "Олександрії", пропустить три місяці.

Подробиці про травму 22-річного футболіста розповів директор департаменту медицини "Шахтаря" Дмитро Скибінський, передає офіційний сайт "гірників".

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"У матчі з "Олександрією" Валерій отримав досить серйозну травму - розрив бічної зв'язки колінного суглоба. На даний момент прийнято рішення про консервативне лікування. Орієнтовний термін відновлення гравця в цьому випадку - близько 3 місяців".

Валерій Бондар: кар'єра в "Шахтарі" і збірній України

Бондар дебютував за першу команду "гірників" 4 травня 2019 року.

У поточному сезоні на рахунку захисника 11 матчів в УПЛ, 1 - в Кубку України і 6 - в Лізі чемпіонів.

У складі збірної України U-20 в 2019 році Бондар став чемпіоном світу, бувши капітаном команди. За національну збірну України захисник дебютував 11 листопада 2020 року в товариському матчі проти Польщі.

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Автор: Антон Дудар