У перші 45 хвилин гри був забитий один гол.

У Турині завершився перший тайм матчу 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Ювентусом" і "Динамо". Кияни програють з рахунком 0:1.

УНІАН веде онлайн-трансляцію матчу Ювентус - Динамо.

У перші 20 хвилин матчу Георгій Бущан рятував "Динамо" після небезпечного удару головою від Вестона Маккенні, а потім після удару з близької відстані від Альваро Морати. Однак на 21-й хвилині Бущан зіграв невпевнено, не впоравшись з ударом головою від Федеріко К'єзи.

На 31-й хвилині "Ювентус" міг збільшити свою перевагу, але після удару Кріштіану Роналду киян врятувала поперечина.

Кінцівка тайму пройшла з перевагою "Динамо", і у киян був прекрасний шанс зрівняти рахунок - Беньямін Вербич зробив скидку на Віктора Циганкова, але на його удар метрів з семи зреагував Войцех Щенсни.

Відзначимо, що вперше в історії ЛЧ матч судить жінка-арбітр - француженка Стефані Фраппар.

"Ювентус" - "Динамо" - 1:0 (після першого тайму)

Гол: К'єза, 21

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Автор: Антон Дудар