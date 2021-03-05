У розширеному списку від головного тренера - 33 футболісти.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив розширений список гравців, викликаних на березневі матчі команди у відборі на чемпіонат світу-2022.

Про це повідомляється на офіційному сайті УАФ.

У список були включені 33 футболісти.

Читайте такожПлюс ще один спаринг: опубліковано календар матчів збірної України з футболу в 2021 роціВідзначимо, що після дискваліфікації в збірну України повернувся форвард "Динамо" Артем Бесєдін.

Воротарі: Андрій П'ятов, Анатолій Трубін (обидва - "Шахтар"), Георгій Бущан ("Динамо"), Дмитро Різник ("Ворскла"), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія)

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Віктор Корнієнко (всі - "Шахтар"), Ілля Забарний, Олександр Сирота, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв (всі - "Динамо"), Юхим Конопля ("Десна"), Едуард Соболь ("Брюгге", Бельгія), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгія)

Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Євген Коноплянка (всі - "Шахтар"), Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Микола Шапаренко (всі - "Динамо"), Ігор Харатін, Олександр Зубков (обидва - "Ференцварош", Угорщина), Руслан Малиновський, Віктор Коваленко (обидва - "Аталанта", Італія), Євген Макаренко ("Кортрейк", Бельгія), Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті", Англія), Андрій Ярмоленко ("Вест Хем", Англія)

Нападник: Жуніор Мораєс ("Шахтар"), Артем Бесєдін ("Динамо"), Роман Яремчук ("Гент", Бельгія)

Збірна України: матчі в березні

Збірна України в березні проведе відразу три матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Стартувати у відборі належить 24 березня на стадіоні "Сен-Дені" матчем проти діючих чемпіонів світу французів.

28 і 31 березня Україна проведе два матчі у Львові - спершу проти збірної Фінляндії, а потім з Казахстаном.

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Автор: Антон Дудар