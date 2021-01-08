Колишній президент ФІФА Зепп Блаттер потрапив до лікарні.
Про це повідомляє blick.ch.
Причина госпіталізації Блаттера не називається. За інформацією джерела, "ситуація серйозна, але його життю нічого не загрожує".
Дочка 84-річного функціонера Корінн Блаттер-Анденматтен прокоментувала госпіталізацію батька:
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"Мій батько в лікарні. Він поправляється з кожним днем. Але йому потрібні час і відпочинок".
Варто відзначити, що Блаттер не вперше за останні роки зіткнувся з серйозними проблемами зі здоров'ям. Так, в 2015 році йому довелося лікуватися після збою в роботі імунної системи. У 2016 році він переніс операцію через рак шкіри. Також Блаттеру оперували коліна. У грудні минулого року він перехворів на коронавірус.
Зепп Блаттер: кар'єра у ФІФА
Блаттер обіймав посаду президента ФІФА з 1998 по 2015 роки.
Головними реформами Блаттера на посаді глави ФІФА стали скасування "золотого" і "срібного" голів в овертаймі, створення клубного чемпіонату світу, введення системи автоматичного визначення голів. Також йому вдалося об'єднати премії "Золотий м'яч" і "Гравець року ФІФА" в одну (з 2016 року вони знову стали вручатися окремо).
У 2015 році швейцарець був відсторонений комітетом з етики ФІФА від будь-якої футбольної діяльності через корупційний скандал. Термін його дискваліфікації закінчиться в 2021 році.
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