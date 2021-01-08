Життю Зеппа Блаттера нічого не загрожує, проте "ситуація серйозна".

Колишній президент ФІФА Зепп Блаттер потрапив до лікарні.

Про це повідомляє blick.ch.

Причина госпіталізації Блаттера не називається. За інформацією джерела, "ситуація серйозна, але його життю нічого не загрожує".

Дочка 84-річного функціонера Корінн Блаттер-Анденматтен прокоментувала госпіталізацію батька:

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"Мій батько в лікарні. Він поправляється з кожним днем. Але йому потрібні час і відпочинок".

Варто відзначити, що Блаттер не вперше за останні роки зіткнувся з серйозними проблемами зі здоров'ям. Так, в 2015 році йому довелося лікуватися після збою в роботі імунної системи. У 2016 році він переніс операцію через рак шкіри. Також Блаттеру оперували коліна. У грудні минулого року він перехворів на коронавірус.

Зепп Блаттер: кар'єра у ФІФА

Блаттер обіймав посаду президента ФІФА з 1998 по 2015 роки.

Головними реформами Блаттера на посаді глави ФІФА стали скасування "золотого" і "срібного" голів в овертаймі, створення клубного чемпіонату світу, введення системи автоматичного визначення голів. Також йому вдалося об'єднати премії "Золотий м'яч" і "Гравець року ФІФА" в одну (з 2016 року вони знову стали вручатися окремо).

У 2015 році швейцарець був відсторонений комітетом з етики ФІФА від будь-якої футбольної діяльності через корупційний скандал. Термін його дискваліфікації закінчиться в 2021 році.

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Автор: Антон Дудар