У понеділок, 7 грудня, в штаб-квартирі УЄФА в Цюріху пройде жеребкування європейського відбіркового турніру на чемпіонат світу-2022.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію жеребкування кваліфікації ЧС-2022.

Початок церемонії - о 19.00 за київським часом.

В Україні транслювати жеребкування буде телеканал "UA: ПЕРШИЙ". Трансляція в ефірі ТБ розпочнеться о 19.25.

Зазначимо, що церемонія жеребкування проходитиме у форматі онлайн-режиму у зв'язку з пандемією коронавірусу.

За підсумками жеребкування 55 збірних будуть розбиті на п'ять груп по шість збірних і п'ять груп по п'ять команд.

Збірна України потрапила до другого кошика - відомий повний склад кошиків.

При жеребкуванні будуть розведені збірні України і Росії, Косово і Росії, Сербії і Косово, Боснії і Герцеговини і Косово, Іспанії та Гібралтару, а також Вірменії та Азербайджану.

Матчі групового етапу кваліфікації пройдуть з 24 березня по 16 листопада 2021 року. Команди зіграють один проти одного вдома і на виїзді. Матчі плей-офф заплановані на березень 2022 року.

Всього від Європи на ЧС-2022 виступлять 13 збірних. Напряму на чемпіонат світу вийдуть 10 переможців груп. Команди, що посіли другі місця, а також дві збірні із загального рейтингу Ліги націй 2020-2021 потраплять до плей-оф. У стикових матчах буде розіграно ще 3 путівки.