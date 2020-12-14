Луїш Каштру і Сергій Палкін оцінили майбутнього суперника команди.

Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру і гендиректор "гірників" Сергій Палкін поділилися своїми враженнями після жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, за підсумками якого "Шахтарю" належить зіграти з "Маккабі" Тель-Авів.

Каштру і Палкіна цитує офіційний сайт "Шахтаря".

"Маккабі" - складна команда, але я думаю, що ми також будемо складні для них", - сказав Каштру.

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Португальський тренер підкреслив, що "Шахтарю" не варто недооцінювати суперника:

"У нас за останній час вже є достатній життєвий досвід: з "Реалом" відчули, що вони не так серйозно до нас поставилися, і ми перемогли. Думаю, ми повинні дуже серйозно ставитися до свого суперника, щоб пройти "Маккабі".

Палкін висловив думку, що "гірники" повинні проходити "Маккабі":

"Я вважаю, ми зобов'язані проходити, тому що якщо ми "Маккабі" не пройдемо, то тоді взагалі немає сенсу не те що в Лізі чемпіонів грати, а немає сенсу думати про те, що ми повинні виграти Лігу Європи".

Він підкреслив, що в "Шахтарі" залишилися задоволені жеребом:

"Ми задоволені і, як я розумію, наш головний тренер теж. Просто ми повинні розуміти, що так довго не буде. Часом, можливо, нам краще відразу отримати дуже сильного суперника - так ми з ним концентруємося і отримуємо результат. Найголовніше наше питання: як ми зіграємо? Якщо зіграємо, недооцінивши суперника, подумавши, що буде легко, то це буде проблемою для нас. Сподіваюся, футболісти будуть тримати це в розумі і покажуть хорошу гру".

"Якщо ми не пройдемо, то вболівальники нам цього не пробачать", - підсумував Палкін.

"Маккабі" - "Шахтар": що потрібно знати

"Маккабі" Тель-Авів є чемпіоном Ізраїлю сезону 2019-2020.

У єврокубках команда починала свій шлях у кваліфікації Ліги чемпіонів, але вилетіла від "Зальцбурга", після чого посіла друге місце в групі Ліги Європи з "Вільярреалом", "Сівасспором" і "Карабахом".

"Шахтар" почав свій шлях в єврокубках сезону 2020-2021 з групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" набрали 8 очок і посіли третє місце в групі з "Реалом", "Боруссією" Менхенгладбах і "Інтером".

Раніше один проти одного "Шахтар" і тель-авівський "Маккабі" не грали.

Матчі 1/16 фіналу Ліги Європи пройдуть 18 і 25 лютого.

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Автор: Антон Дудар