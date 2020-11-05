Бронзовий призер чемпіонату України поступився грецькій команді з двома українцями у складі.

Луганська "Зоря" в 3-му турі групового етапу Ліги Європи приймала грецький АЕК і зазнала поразки з рахунком 1:4.

Вже в першому таймі греки забезпечили собі комфортну перевагу. На 7-й хвилині розіграш ауту приніс гостям гол, коли м'яч у центрі штрафного отримав Танкович і переграв воротаря Шевченка - 1:0.

"Зоря" недбало діяла на половині поля суперника, а ось греки забили знову на 34-й хвилині: Танкович віддав прихований пас на Манталоса, який вийшов сам на сам і подвоїв перевагу АЕКа - 2:0.

У "Зорі" був шанс перед перервою, коли Кабаєв опинився сам перед воротарем, після чого парашутом перекинув не тільки опонента, а й ворота.

На старті другого тайму гості фактично поховали інтригу в одній з контратак: Лівая підхопив м'яч, змістився в центр і завдав точного удару в нижній кут воріт - 3:0.

У "Зорі" у другому таймі на полі з'явилися форварди Сайядманеш і Гладкий, але їм не вдалося докорінно змінити ситуацію.

На 81-й хвилині у "Зорі" з'явилася надія, коли дальнім ударом після розіграшу кутового забив Кочергін, проте відразу після розіграшу м'яча з центру поля АЕК відповів взяттям воріт Шевченка - Лівая добив м'яч у сітку після удару Сварнаса і сейва Шевченка - 4:1.

"Зоря" - АЕК - 1:4

Голи: Танкович, 7, Манталос, 34, Лівая, 54, 81 - Кочергін 81

"Зоря": Шевченко, Хомченовський (Фаворов, 59), Вернидуб, Абу-Ханна, Циганікс, Кочергін, Іванісеня, Юрченко, Кабаєв (Гладкий, 59), Громов (Сайядманеш, 46), Луньов (Назарина, 46)

АЕК: Цинтотас, Сварнас, Неделчару, Чигринський, Інсуа, Васілантонопулос, Шахов (Шабанович, 70), Крстичич (Галанопулос, 85), Танкович, Лівая (Ансаріфард, 75), Манталос (Ботос, 85)

Попередження: Вернидуб - Манталос, Ансаріфард, Інсуа

"Зоря" - АЕК: підсумки матчу

"Зоря" після трьох турів має 0 очок, в АЕКа - 3. У першому турі луганчани розгромно програли "Лестеру" (0:3), після чого поступилися "Бразі" (1:2). Перші два місця групи G займають "Лестер" (9 очок) і "Брага" (6 очок).

УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу "Зоря" - АЕК.

Свій наступний матч у групі "Зоря" проведе також проти АЕКа, але на виїзді 26 листопада.

У складі АЕКа в грі взяли участь двоє українців - захисник Дмитро Чигринський і півзахисник Євген Шахов.

На матчі в Запоріжжі був відсутній головний тренер АЕКа Массімо Каррера. У фахівця піднялася температура, тому він залишився вдома, щоб здати тест на коронавірус.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Данило Слесь