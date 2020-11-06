Головний тренер луганської "Зорі" Віктор Скрипник назвав причини поразки в домашньому матчі проти грецького АЕКа (1:4) в 3-му турі групового етапу Ліги Європи.
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Наставник команди дав коментар в ефірі телеканалу "Футбол 2".
"Заслужено програли. Знову швидкий гол, знову невміння зіграти правильно у своєму штрафному майданчику. Начебто, більшість наших гравців, але знову майстерність суперника була вище за нашу. Бажання є, а виконавська майстерність... Поки ми збираємо негативний досвід з цієї групи ЛЄ.
Ми сподівалися, що виправимо помилки, які були проти "Браги". Хотіли правильно увійти в гру, сконцентровано. Але одна справа говорити, а інша справа - на полі робити. Маємо те, що маємо. Переживаємо, всі злі, але руки не опускаємо", - сказав Скрипник.
Тренер розраховує реабілітуватися вже в наступному матчі УПЛ:
"Такі дитячі помилки дратують не тільки мене, а й самих гравців. Це досвід, через це треба пройти, вийти сильними з цієї ситуації, до чого ми будемо прагнути. У нас вже через три дні важливий матч, приїжджає один з лідерів - "Ворскла", хочеться якомога швидше себе реабілітувати".
"Зоря" - АЕК: підсумки матчу
- "Зоря" після трьох турів має 0 очок, в АЕКа - 3. У першому турі луганчани розгромно програли "Лестеру" (0:3), після чого поступилися "Бразі" (1:2). Перші два місця групи G займають "Лестер" (9 очок) і "Брага" (6 очок).
- УНІАН провів онлайн-трансляцію матчу "Зоря" - АЕК.
- Свій наступний матч у групі "Зоря" проведе також проти АЕКа, але на виїзді 26 листопада.
- У складі АЕКа в грі взяли участь двоє українців - захисник Дмитро Чигринський і півзахисник Євген Шахов.
- На матчі в Запоріжжі був відсутній головний тренер АЕКа Массімо Каррера. У фахівця піднялася температура, тому він залишився вдома, щоб здати тест на коронавірус.
- "Зоря" зазнала шостої поспіль поразки в Лізі Європи з урахуванням минулого розіграшу турніру.
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